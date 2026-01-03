LIC के 11468 करोड़ कैसे हो गए साफ, कहीं आपने भी तो इस कंपनी में नहीं लगाया पैसा?

एलआईसी के साथ ही दूसरी भी कई कंपनियों का भी ITC में निवेश है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC) के पास इसमें 1.73 प्रतिशत और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास 1.4% हिस्सेदारी है। जनरल इंश्योरेंस को पिछले 2 दिनों में 1,254 करोड़ और न्यू इंडिया एश्योरेंस को अनुमानित 1,018 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। संयुक्त रूप से देखें तो तीनों सरकारी कंपनियों के पोर्टफोलियो से 13,740 करोड़ रुपए एक झटके में साफ हो गए हैं। यहां यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि नुकसान का ये आंकड़ा अनुमानित है। अगर तीनों आज अपनी हिस्सेदारी बेचती हैं, तो नुकसान पक्का है और यदि ITC के शेयरों में उछाल का इंतजार करती हैं तो यह आंकड़ा कम भी हो सकता है।