Money Tips: 2026 में कैसे बनें अमीर, सामने आया ताबड़तोड़ कमाई का ‘रिच’ फॉर्मूला

'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि 2026 संकट नहीं, बल्कि फाइनेंशियल अवसरों का साल है। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग बदलाव को खतरे की तरह लेते हैं, लेकिन मेरे लिए यह मौका है। कियोसाकी ने उन फैक्टर्स के बारे में भी बताया जो 2026 को अलग बनाते हैं। लेखक ने कहा कि सरकारें कर्ज में फंसी हैं, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने में असमर्थ हैं और एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो नोटों की छपाई के अभाव में ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए वे वही करेंगे जो वे हमेशा करते आए हैं: प्रिंट करेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे और वैल्यू कम करेंगे। कियोसाकी ने कहा कि जब करेंसी की वैल्यू कम होती है तो वह गायब नहीं होती, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है।