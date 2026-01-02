2 जनवरी 2026,

Money Tips: 2026 में कैसे बनें अमीर, सामने आया ताबड़तोड़ कमाई का ‘रिच’ फॉर्मूला

Rich Dad Poor Dad money tips: मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि 2026 में कैसे अमीर बना जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 02, 2026

Robert Kiyosaki wealth formula

रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि 2026 में अमीर कैसे बना जा सकता है। (PC: AI)

Robert Kiyosaki investment advice: अमीर भला कौन बनना नहीं चाहता। हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी जेब हमेशा भरी रही। बचत और निवेश इस दिशा में पहला कदम है। हालांकि, सही रणनीति का ज्ञान भी बेहद जरूरी है। यदि आप वित्तीय मोर्चे पर 2026 में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो 'रिच' डैड के अमीर बनने के फॉर्मूले को अपना सकते हैं। अमेरिकी कारोबारी और मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि इस नए साल में निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने 2026 में दौलत बनाने वाली टू-डू लिस्ट का खुलासा किया है।

2026 है सबसे बड़ा मौका

रॉबर्ट कियोसाकी ने 2026 को लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मौका करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस साल ऐसी एसेट्स में निवेश करना फायदेमंद रहेगा, जिसे प्रिंट नहीं किया जा सकता। सोना, चांदी, बिटकॉइन, रियल एस्टेट और कैश-फ्लोइंग बिज़नेस इस साल विजेता साबित होंगे। कियोसाकी ने कहा कि अधिकांश लोग इस साल भी कैश बचाने, सैलरी के पीछे भागने, कीमतों के नीचे आने और रिटायरमेंट प्लान पर भरोसे जैसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। वह खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन हकीकत में वह अमीर बनने की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। जबकि विजेता इसके बिल्कुल विपरीत करेंगे। वे सोना, चांदी, बिटकॉइन आदि में पैसा लगाएंगे।

बदलाव खतरा नहीं, मौका

'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि 2026 संकट नहीं, बल्कि फाइनेंशियल अवसरों का साल है। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग बदलाव को खतरे की तरह लेते हैं, लेकिन मेरे लिए यह मौका है। कियोसाकी ने उन फैक्टर्स के बारे में भी बताया जो 2026 को अलग बनाते हैं। लेखक ने कहा कि सरकारें कर्ज में फंसी हैं, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने में असमर्थ हैं और एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो नोटों की छपाई के अभाव में ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए वे वही करेंगे जो वे हमेशा करते आए हैं: प्रिंट करेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे और वैल्यू कम करेंगे। कियोसाकी ने कहा कि जब करेंसी की वैल्यू कम होती है तो वह गायब नहीं होती, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है।

इस तरह बन सकेंगे विजेता

रिच डैड ने आगे कहा कि 2026 में विजेता वही कहलाएगा जो सोना, चांदी, बिटकॉइन, रियल एस्टेट और कैश-फ्लोइंग बिज़नेस जैसी एसेट्स का हिस्सा बनेगा। इसलिए नहीं कि ये एसेट्स ट्रेंडी हैं, बल्कि इसलिए कि ये मॉनेटरी मैनिपुलेशन की पहुंच से बाहर हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना जानकारी के कहीं भी निवेश नहीं करना चाहिए। यह जुआ खेलने जैसा है। लेखक ने कहा कि फाइनेंशियल एजुकेशन बेहद जरूरी है। यह केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करती। आपको उसके लिए तैयार भी करती है। उन्होंने निवेशकों को सलाह देते हुए कहा कि यह पता लगाएं कि डर के चलते कहां डिस्काउंट का मौका बन रहा है।

गोल्ड-सिल्वर पर बुलिश

रॉबर्ट कियोसाकी बिटकॉइन के साथ-साथ सोना-चांदी को लेकर बुलिश रहे हैं। वह डॉलर को फेक करेंसी बताते हुए बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर में निवेश की सलाह देते रहे हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने चांदी के दाम 70 डॉलर औंस तक पहुंचने के भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई। उनका मानना है कि इस साल सिल्वर 200 डॉलर प्रति औंस के आँकड़े को पार कर सकती है। हालांकि, उन्होंने जल्दबाजी में बड़े निवेश से बचने की सलाह भी दी है। मालूम हो कि सोने और चांदी ने पिछले साल शानदार रिटर्न दिया है। इस साल भी दोनों धातुओं के अच्छा करने की उम्मीद है।

Updated on:

02 Jan 2026 10:38 am

Published on:

02 Jan 2026 10:32 am

Hindi News / Business / Money Tips: 2026 में कैसे बनें अमीर, सामने आया ताबड़तोड़ कमाई का 'रिच' फॉर्मूला

