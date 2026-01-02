Merger News: अब मिलकर कारोबार करेंगी सफायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल, ऐसे मिलेगा फायदा

दोनों कंपनियों के बोर्ड ने विलय की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसमें अभी समय लग सकता है। क्योंकि इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के साथ-साथ शेयरधारकों की मंजूरी अभी बाकी है। माना जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया में कम से कम 12 से 15 महीने का समय लग सकता है। सफायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल, दोनों ही यम ब्रांड्स की पार्टनर हैं। यम ब्रांड्स अमेरिका की दिग्गज फूड कंपनी है, जिसके पास केएफसी, पिज्जा हट और टाको बेल जैसे ब्रांड हैं। फायर फूड्स और देवयानी फिलहाल KFC और पिज़्ज़ा हट डाइन-इन रेस्टोरेंट सहित भारत और विदेशों में 3000 से अधिक आउटलेट चलाती हैं। इनका मुकाबला मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज़ पिज़्ज़ा चेन के भारतीय ऑपरेटरों - वेस्टलाइफ़ फ़ूडवर्ल्ड और जुबिलेंट फ़ूडवर्क्स से है।