Stocks to Buy in 2026: नए साल में इन 5 स्टॉक्स पर लगाएं दांव, तेजी से दौड़ने की है उम्मीद!

ब्रोकरेज फर्म कुछ शेयरों पर बुलिश हैं। (PC: AI)
Stocks to Watch in 2026: नए वादे-इरादे और रेजोल्यूशन के साथ 2026 की शुरुआत हो चुकी है। यह साल शेयर मार्केट के लिए अच्छा रहने की उम्मीद है। एक्स्पर्ट्स मानते हैं कि निफ्टी इस साल बेहतर करेगा। ऐसे में यह जानना अच्छा रहेगा कि कमाई की गुंजाइश कहां बन सकती है। कौन से स्टॉक हैं, जिनके उछलने की संभावना है? वैसे, तो मार्केट के मिजाज के बारे में सटीक तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म सभी गुणा-भाग लगाने के बाद अनुमान जाहिर करते हैं।
भारत सरकार ने जब से चीन से आने वाले स्टील पर टैरिफ का ऐलान किया है, सटीक स्टॉक्स को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। अगले तीन सालों के लिए चीन से इम्पोर्ट पर टैरिफ रहेगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से घरेलू स्टील कंपनियों को फायदा होगा। चीन के सस्ते स्टील से घरेलू कंपनियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley को दो स्टील स्टॉक्स में संभावनाएं नजर आ रही हैं।
घरेलू स्टील कंपनी JSW स्टील और SAIL को चीनी इम्पोर्ट पर टैरिफ से ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, Morgan Stanley का मानना है कि JSW स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) इसका लाभ उठाने की सबसे बेहतर स्थिति में हैं। स्टील अथॉरिटी का शेयर इस समय 148 रुपए से अधिक के भाव पर उपलब्ध है। जबकि JSW की कीमत 1,171 रुपए से अधिक है। दोनों ही स्टॉक 1 जनवरी के कारोबार में ग्रीन लाइन पकड़कर चल रहे हैं।
ब्रोकरेज फर्म Equirus का अनुमान है कि एस्ट्रल लिमिटेड (Astral Ltd) का शेयर लंबी अवधि में अच्छा कर सकता है। ब्रोकरेज ने इसके लिए टारगेट प्राइस 1799 रुपए रखा है, जो इसके मौजूदा प्राइस 1,416 रुपए से अधिक है। एस्ट्रल एक बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है। फर्म का मानना है कि प्लास्टिक सामग्री में इस्तेमाल होने वाले पीवीसी रेज़िन की कीमतें नीचे की तरफ स्थिर होती नजर आ रही हैं। इसका फायदा एस्ट्रल जैसी कंपनियों को मिल सकता है। वहीं, ब्रोकरेज फर्म यूएसबी ने टाटा समूह की कंपनी टाइटन पर दांव लगाने की सलाह दी है। फर्म ने इसके लिए टारगेट प्राइस 4700 रुपए रखा है, जो इस समय 4,040 रुपए के भाव पर उपलब्ध है। ब्रोकरेज Titan के लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर में उतरने को लेकर उत्साहित है।
ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, ऑटो सेक्टर की कंपनी महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) को लेकर बुलिश है। फर्म ने इसके लिए 4,350 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। फिलहाल महिंद्रा का शेयर 3,749 रुपए के भाव पर मिल रहा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार कायम रहेगी। मालूम हो कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद कारों की बिक्री में उछाल देखने को मिला है। इस वजह से ऑटो सेक्टर आने वाले समय में भी फोकस में रह सकता है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
