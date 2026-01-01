Stocks to Buy in 2026: नए साल में इन 5 स्टॉक्स पर लगाएं दांव, तेजी से दौड़ने की है उम्मीद!

ब्रोकरेज फर्म Equirus का अनुमान है कि एस्ट्रल लिमिटेड (Astral Ltd) का शेयर लंबी अवधि में अच्छा कर सकता है। ब्रोकरेज ने इसके लिए टारगेट प्राइस 1799 रुपए रखा है, जो इसके मौजूदा प्राइस 1,416 रुपए से अधिक है। एस्ट्रल एक बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है। फर्म का मानना है कि प्लास्टिक सामग्री में इस्तेमाल होने वाले पीवीसी रेज़िन की कीमतें नीचे की तरफ स्थिर होती नजर आ रही हैं। इसका फायदा एस्ट्रल जैसी कंपनियों को मिल सकता है। वहीं, ब्रोकरेज फर्म यूएसबी ने टाटा समूह की कंपनी टाइटन पर दांव लगाने की सलाह दी है। फर्म ने इसके लिए टारगेट प्राइस 4700 रुपए रखा है, जो इस समय 4,040 रुपए के भाव पर उपलब्ध है। ब्रोकरेज Titan के लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर में उतरने को लेकर उत्साहित है।