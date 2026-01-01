छोटी बचत वालों को नए साल पर मिली बड़ी खुशी, Small Savings Schemes पर कम नहीं होगा ब्याज

सरकार PPF सहित स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दर तय करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करती है, वो 10-साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ (G-Sec) बॉन्ड यील्ड और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित होता है। 2025 की आखिरी तिमाही में अधिकांश समय 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड 6.5-6.6% के आसपास रही है। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट मान रहे थे कि छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज को कम किया जा सकता है। यदि सरकार ब्याज दरें घटाने का फैसला लेती, तो न केवल निवेशकों को बड़ा झटका लगता। बल्कि ऐसी योजनाओं के प्रति आकर्षण भी कम हो सकता है। फिलहाल जनवरी-मार्च (Q4FY26) तिमाही तक ब्याज दरें पहले वाली ही बनी रहेंगी।