1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

छोटी बचत वालों को नए साल पर मिली बड़ी खुशी, Small Savings Schemes पर कम नहीं होगा ब्याज

Government Keeps PPF Interest Rate Same: नए साल के मौके पर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश करने वालों के चेहरे खिले हुए हैं। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में कोई कटौती नहीं की है, जैसा कि अनुमान जताया जा रहा था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 01, 2026

Small Savings Schemes News

सरकार ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। (PC: AI)

PPF Interest Rate latest update: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सहित स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश करने वालों को नए साल की पहली खुशी मिल गई है। सरकार ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। माना जा रहा था कि छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज कम हो सकता है। यदि ऐसा होता तो PPF की ब्याज दर 49 साल में सबसे कम पहुंच जाती। हालांकि, सरकार ने इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। यह स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश करने वालों के लिए सरकार की तरफ से न्यू ईयर गिफ्ट है।

हर तिमाही होती है समीक्षा

सरकार हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है। जनवरी-मार्च (Q4FY26) पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), पोस्ट ऑफिस FD, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए ब्याज दरों को यथावत रखा गया है। वित्त मंत्रालय ने समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में बदलाव न करने का फैसला लिया है। पिछले काफी समय से ब्याज दरें अपरिवर्तित रही हैं। माना जा रहा था कि इस बार सरकार ब्याज घटाने का फैसला ले सकती है, लेकिन सरकार ने निवेशकों को तोहफा देते हुए कोई बदलाव नहीं किया।

किस पर कितना ब्याज?

योजना का नाम ब्याज
सुकन्या समृद्धि (SSY) योजना8.2%
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)8.2%
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) 7.7%
किसान विकास पत्र (KVP)7.5%
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)7.1%
सेविंग्स डिपॉजिट4%
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (1 वर्ष)6.9%
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (2 वर्ष)7.0%
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (3 वर्ष)7.1%
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (5 वर्ष)7.5%
पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम7.4%
रिकरिंग डिपॉजिट (5 वर्ष)6.7%

क्या था अनुमान?

सरकार PPF सहित स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दर तय करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करती है, वो 10-साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ (G-Sec) बॉन्ड यील्ड और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित होता है। 2025 की आखिरी तिमाही में अधिकांश समय 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड 6.5-6.6% के आसपास रही है। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट मान रहे थे कि छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज को कम किया जा सकता है। यदि सरकार ब्याज दरें घटाने का फैसला लेती, तो न केवल निवेशकों को बड़ा झटका लगता। बल्कि ऐसी योजनाओं के प्रति आकर्षण भी कम हो सकता है। फिलहाल जनवरी-मार्च (Q4FY26) तिमाही तक ब्याज दरें पहले वाली ही बनी रहेंगी।

ये भी पढ़ें

PPF निवेशकों के लिए आज बड़ा दिन, सरकार ने दिखाई सख्ती, तो 49 साल में सबसे कम हो जाएगी ब्याज दर!
कारोबार
Public Provident Fund interest rate

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Jan 2026 09:53 am

Published on:

01 Jan 2026 09:52 am

Hindi News / Business / छोटी बचत वालों को नए साल पर मिली बड़ी खुशी, Small Savings Schemes पर कम नहीं होगा ब्याज

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

CNG PNG Price Cut: साल के पहले दिन बड़ा तोहफा, सस्ती हो गई सीएनजी और पीएनजी, जानिए कितने घट गए दाम

CNG PNG Price Cut
कारोबार

LPG cylinder Price Hike: साल के पहले ही दिन लगा महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर की कीमतों में आया बड़ा उछाल

LPG cylinder Price Hike
कारोबार

क्या आज Stock Market बंद है, नए साल में बाजार की चाल का क्या है अनुमान?

कारोबार

क्या आज बैंक बंद हैं? जनवरी में कुल कितने दिन नहीं होगा कामकाज, देखें लिस्ट

Bank Holiday January
कारोबार

12 राज्यों की बहनों को मिल रहा है सहारा: लाड़ली बहना योजना की सफलता की पूरी कहानी

Ladli Behna Yojana
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.