PPF निवेशकों के लिए आज बड़ा दिन, सरकार ने दिखाई सख्ती, तो 49 साल में सबसे कम हो जाएगी ब्याज दर!

पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज में तेजी का दौर सही मायनों में 1974-75 से शुरू हुआ। इस दौरान PPF में निवेश पर 7% की दर से ब्याज मिलता था। 1982-83 में इसे बढ़ाकर 8.5% किया गया। 1984-85 में यह 9 प्रतिशत हुआ और फिर रफ्तार तेजी हो गई। 1998-99 में सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज को बढ़ाकर सीधे 12% कर दिया। 1999-2000 में भी यह 12% रहा। लेकिन इसके बाद यह नीचे आता गया। 2012-13 में सरकार PPF ब्याज दरों को 8.8 प्रतिशत पर लेकर आई। मौजूद वक्त में इस पर 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा रहा है। साल 1974-75 में ब्याज दरें 7% थीं। अगर इस बार सरकार ब्याज दर में कमी करती है, तो 2026 में यह 49 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगी।