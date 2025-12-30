रातोंरात करोड़पति बने Sabeer Bhatia का सलमान से हुआ था पंगा, ‘भाई’ ने दाग दी थी जलती सिगरेट!

हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया का नाम कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों से भी जुड़ता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सबीर ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहते थे। इस बात को लेकर सलमान खान के साथ उनके झगड़ा भी हुआ था। सलमान ने गुस्से में सबीर के हाथ पर जलती सिगरेट रगड़ दी थी। साल 2001 में एक पार्टी के दौरान सलमान खान ने सबीर से पूछा था कि क्या तुम ही वो आदमी हो जो ऐश से शादी करना चाहता है? इसके बाद उन्होंने सबीर के हाथ पर सिगरेट रगड़ दी। हालांकि, सिमी ग्रेवाल ने इसे अफवाह करार देते हुए कहा था कि वह खुद पार्टी में मौजूद थीं और ऐसा कुछ नहीं हुआ। 56 वर्षीय भाटिया की नेटवर्थ 300 मिलियन डॉलर बताई जाती है।