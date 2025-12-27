Ratan Tata की इस ‘आदत’ की मुरीद थी दुनिया…ब्रिटेन से आया था तारीफ भरा पैगाम

सुहेल सेठ ने एक वीडियो में बताया कि जब लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपना मोबाइल ऑन किया तो देखा कि रतन टाटा के 11 मिस्ड कॉल थे। वह हैरान रह गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि टाटा को 11 कॉल करने पड़े। उन्होंने तुरंत कॉल बैक किया, रतन टाटा ने सुहेल से कहा कि वह अवॉर्ड लेने लंदन नहीं आ पाएंगे, यह सुनकर सुहेल हैरान और परेशान हो गए। सुहेल सेठ ने रतन टाटा से कहा कि प्रिंस ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड समारोह केवल आपके लिए रखा है। यदि आप नहीं आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रतन टाटा का फैसला नहीं बदला।