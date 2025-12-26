26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

कारोबार

पैसा हर मर्ज की दवा नहीं… 4 लाख महीना कमाने वाले ने बयां किया दर्द, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Happiness vs wealth debate: एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की है। उसने बताया है कि हर महीने 4 लाख से ज्यादा कमाने के बाद वह खुश नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 26, 2025

Viral Story

सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल हो रही है। (PC:AI)

Reddit user shares life struggle: आमतौर पर माना जाता है कि पैसा हर मर्ज की दवा है। जेब में पैसा हो तो जीवन सुकून से कटता है। इसमें कोई दोराय नहीं कि पैसा वित्तीय परेशानियों को दूर कर लाइफ को आसान बनाता है, लेकिन इसे हर मर्ज के दवा कहना गलत होगा। Reddit पर वायरल हो रही एक पोस्ट को देखकर तो कम से कम यह कहा ही जा सकता है। एक शख्स ने बताया है कि वह महीने का 4 लाख से ज्यादा कमाता है लेकिन संतुष्ट नहीं है। उसे जीवन में खालीपन का अहसास होता है।

पेपर पर सब कुछ अच्छा

एक 32 वर्षीय युवक ने लिखा है - मैं महीने के 4.1 लाख कमाता हूं और मेरा बिजनेस अच्छा-खासा चल रहा है। लेकिन जीवन से संतुष्ट नहीं हूं एक खालीपन हमेशा महसूस होता है। उसने आगे लिखा है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने काफी मेहनत की। आज मेरा एक सफल बिजनेस है, महीने के 4 लाख से ज्यादा कमा लेता हूं। पेपर पर मैं सफल हूं लेकिन ये दिल मांगे कुछ और। मुझे नहीं पता कि मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी। वित्तीय रूप से मजबूत होने के बाद भी मेरी लाइफ में एक खालीपन है।

वो एक्साइटमेंट नहीं दिखा

HT की रिपोर्ट के अनुसार, खुद को एंटरप्रेन्योर बताने वाले इस व्यक्ति का कहना है कि उसे कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है। लेकिन वह अधिकांश समय खुश या संतुष्ट महसूस नहीं करता। उसे भरपूर पैसों के साथ जिस एक्साइटमेंट की उम्मीद थी, वह अब तक देखने को नहीं मिला है। उल्टा उसे जीवन में कुछ कमी हमेशा महसूस होती रहती है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इस शख्स को खुश रहने के अलग-अलग तरीके बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि जब हम खुद को किनारे रखकर वह करते हैं, जो किया जाना चाहिए तो ऐसा होता है। फिर वह चाहे जॉब हो या बिजनेस।

खुश रहने के मिले टिप्स

एक अन्य यूजर ने सुझाव देते हुए कहा कि एक अच्छा गेमिंग सेटअप तैयार करो। गेम खेलों, दोस्त बनाओ। यदि इसमें दिलचस्पी नहीं है, तो एक बाइक खरीदो और राइड पर निकल जाओ। कंजूसी मत करो, क्योंकि ऐसे लोग कहीं के नहीं रहते। एक दूसरे यूजर ने लिखा है - यह सही नहीं है दोस्त। तुम्हें पता लगाना चाहिए कि लाइफ में किसकी कमी है। मेरा एक बच्चा है और बैंक में केवल 60 हजार रुपए हैं लेकिन मैं खुश हूं। ऐसे लोगों को देखो जो हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं। Reddit यूजर की इस कहानी ने यह बहस भी छेड़ दी है कि जीवन में असली संतुष्टि किसे माना जाना चाहिए।

SIP vs lump sum investment

Published on:

26 Dec 2025 12:16 pm

पैसा हर मर्ज की दवा नहीं… 4 लाख महीना कमाने वाले ने बयां किया दर्द, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

