पैसा हर मर्ज की दवा नहीं… 4 लाख महीना कमाने वाले ने बयां किया दर्द, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

एक अन्य यूजर ने सुझाव देते हुए कहा कि एक अच्छा गेमिंग सेटअप तैयार करो। गेम खेलों, दोस्त बनाओ। यदि इसमें दिलचस्पी नहीं है, तो एक बाइक खरीदो और राइड पर निकल जाओ। कंजूसी मत करो, क्योंकि ऐसे लोग कहीं के नहीं रहते। एक दूसरे यूजर ने लिखा है - यह सही नहीं है दोस्त। तुम्हें पता लगाना चाहिए कि लाइफ में किसकी कमी है। मेरा एक बच्चा है और बैंक में केवल 60 हजार रुपए हैं लेकिन मैं खुश हूं। ऐसे लोगों को देखो जो हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं। Reddit यूजर की इस कहानी ने यह बहस भी छेड़ दी है कि जीवन में असली संतुष्टि किसे माना जाना चाहिए।