Investment Strategy: म्यूचुअल फंड में Lumpsum निवेश ने किया निराश, 2026 में क्या होनी चाहिए रणनीति?

2025 में, म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP पर करीब 18 इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 15% से अधिक XIRR (Extended Internal Rate of Return) दिया है। इससे पता चलता है कि मंथली SIP निवेश का फैसला निवेशकों के लिए अपेक्षाकृत अच्छा रहा। क्या इसके बावजूद 2026 में एकमुश्त निवेश करना चाहिए? इस पर सागर शिंदे ने कहा - हां। उनके अनुसार, 2026 में एकमुश्त निवेश लार्ज-कैप और फ्लेक्सी-कैप फंड में किया जाना चाहिए, जहां वैल्यूएशन काफी ठीक-ठाक है और अर्निंग की विज़िबिलिटी बेहतर है। कई दूसरे एक्स्पर्ट्स भी मानते हैं कि म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश लंबे समय तक रखा जाना चाहिए। उस स्थिति में बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है।