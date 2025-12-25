25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Investment Strategy: म्यूचुअल फंड में Lumpsum निवेश ने किया निराश, 2026 में क्या होनी चाहिए रणनीति?

SIP vs lump sum investment: इस साल कई बड़े म्यूचुअल फंड ने एकमुश्त निवेश पर अच्छा रिटर्न नहीं दिया। इसमें SBI स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का नाम भी शामिल है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 25, 2025

SIP vs lump sum investment

कई म्यूचुअल फंड ने एकमुश्त निवेश पर नेगेटिव रिटर्न दिया। (PC:AI)

Lump sum mutual fund returns 2025: म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश करने वालों को इस साल कुछ खास फायदा नहीं मिला। वहीं, कुछ स्कीम ऐसी भी रहीं, जहां निवेश पर रिटर्न नेगेटिव रहा। म्यूचुअल फंड में निवेश अक्सर फायदे का सौदा समझा जाता है। इसमें मंथली और एकमुश्त निवेश का विकल्प मिलता है। कुछ लोग हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत निवेश करना पसंद करते हैं। जबकि कुछ एकमुश्त निवेश को तवज्जो देते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कई स्कीमों ने 1 जनवरी, 2025 को किए गए एकमुश्त निवेश पर नेगेटिव रिटर्न दिया है।

क्या है नेगेटिव रिटर्न का मायने?

ET ने कुल 279 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की समीक्षा की, जिनमें से एकमुश्त निवेश पर 181 ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और 98 का रिटर्न नेगेटिव रहा। अधिकतम पॉजिटिव रिटर्न 14% और अधिकतम नेगेटिव रिटर्न 20% रहा। तो ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि क्या एकमुश्त निवेश गलत है? फिसडम के VP रिसर्च सागर शिंदे ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि रिटर्न स्प्रेड (–20% से +14%) एक अस्थिर मार्केट में वैल्यूएशन डिस्पर्शन, सेक्टर रोटेशन और टाइमिंग सेंसिटिविटी को दर्शाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एकमुश्त निवेश गलत है, बल्कि यह दिखाता है कि जब मार्केट अस्थिर हो और लीडरशिप नैरो हो तो एंट्री पॉइंट अधिक मायने रखता है।

इन फंड्स ने किया निराश

उन्होंने आगे कहा कि एकमुश्त निवेश सबसे अच्छा तब काम करता है जब वैल्यूएशन साफ ​​तौर पर आकर्षक हो या करेक्शन ब्रॉड-बेस्ड हो। रिपोर्ट में बताया गया है कि सैमको फ्लेक्सी कैप फंड ने 1 जनवरी, 2025 को किए गए एकमुश्त निवेश पर सबसे अधिक करीब 20.77% का नुकसान उठाया। इसके बाद LIC MF स्मॉल कैप फंड का नंबर था, उसका नुकसान 16.43% रहा है। इसी तरह, मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड और मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड ने भी 2025 में एकमुश्त निवेश पर क्रमशः 12.60% और 11.99% का नेगेटिव रिटर्न दिया।

यह सबक याद रखें निवेशक

SBI स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एकमुश्त निवेश करने वालों के लिए भी यह साल अच्छा नहीं रहा। HSBC फोकस्ड फंड और टॉरस मिड कैप फंड का रिटर्न भी नेगेटिव रहा है। ऐसी स्थिति में निवेशकों को क्या करना चाहिए? इसके जवाब में शिंदे ने कहा कि इन्वेस्टर्स को शॉर्ट-टर्म अंडरपरफॉर्मेंस पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ओरिजिनल एसेट एलोकेशन और फंड क्वालिटी बनी हुई है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इन नतीजों से सबक मिलता है कि एकमुश्त इक्विटी निवेश के लिए कैलेंडर-आधारित फैसलों की नहीं, बल्कि वैल्यूएशन के बारे में जानकारी और धैर्य की ज़रूरत होती है।

क्या मंथली SIP ही बेहतर?

2025 में, म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP पर करीब 18 इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 15% से अधिक XIRR (Extended Internal Rate of Return) दिया है। इससे पता चलता है कि मंथली SIP निवेश का फैसला निवेशकों के लिए अपेक्षाकृत अच्छा रहा। क्या इसके बावजूद 2026 में एकमुश्त निवेश करना चाहिए? इस पर सागर शिंदे ने कहा - हां। उनके अनुसार, 2026 में एकमुश्त निवेश लार्ज-कैप और फ्लेक्सी-कैप फंड में किया जाना चाहिए, जहां वैल्यूएशन काफी ठीक-ठाक है और अर्निंग की विज़िबिलिटी बेहतर है। कई दूसरे एक्स्पर्ट्स भी मानते हैं कि म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश लंबे समय तक रखा जाना चाहिए। उस स्थिति में बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है।

इन फंड्स का प्रदर्शन अच्छा

दो फोकस्ड फंड - ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड और SBI फोकस्ड फंड ने 2025 में एकमुश्त निवेश पर सबसे अधिक रिटर्न दिया, जो क्रमशः 14.36% और 13.99% रहा। इसी तरह, ICICI प्रू वैल्यू फंड और ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 1 जनवरी, 2025 को किए गए एक निवेश पर क्रमशः 12.39% और 11.37% का रिटर्न दिया है। पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड, सुंदरम फोकस्ड फंड और कोटक ELSS टैक्स सेवर फंड भी 2025 में एकमुश्त निवेश पर पॉजिटिव रिटर्न देने वालों में शामिल रहे।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

ये भी पढ़ें

10 साल पहले Gold में लगाया होता 1 लाख, तो आज मिलता कितना? कैलकुलेशन देख फटी रह जाएंगी आंखें
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Dec 2025 02:06 pm

Published on:

25 Dec 2025 02:02 pm

Hindi News / Business / Investment Strategy: म्यूचुअल फंड में Lumpsum निवेश ने किया निराश, 2026 में क्या होनी चाहिए रणनीति?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Zomato-Swiggy-Zepto पर ऑर्डर देने से पहले ये खबर पढ़ लीजिए, नहीं तो...

कारोबार

आरबीआई ने टाला तीन घंटे में चेक क्लियर करने वाला प्लान, कई देशों में चेक बंद करने पर हो रहा काम

RBI notification on fast clearing of cheque, cheque clearing
कारोबार

एक ने टेम्पो चलाई तो दूसरे ने छोटे से कमरे से शुरू किया बिजनेस! कौन हैं नई एयरलाइन शंख एयर और अल-हिंद एयर के मालिक

कौन हैं नई एयरलाइन शंख एयर और अल-हिंद के मालिक
कारोबार

2026 में PF से पैसे निकालना हो जाएगा काफी आसान, जानिए कब, कैसे और किन शर्तों पर कर सकते हैं निकासी

EPFO
कारोबार

Antenna Use in Cars: कार के बोनट पर क्यों लगा होता है लंबा सा एंटीना? 8 तरह के काम इससे होते हैं आसान

Antenna use in cars
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.