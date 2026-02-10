India-US trade deal के बाद क्या भारतीय कंपनियों ने खरीदा वेनेजुएलाई तेल?

निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएलाई तेल पर अमेरिका का कंट्रोल है। इसके बाद भारत ने 20 लाख बैरल वेनेजुएलाई तेल का सौदा किया। मीडिया एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय तेल विपनन कंपनियों ने वेनेजुएला की ओर अपना रुख कर लिया है। वह रूसी तेल खरीद कर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना नहीं करना चाहती है। भारतीय तेल विपनन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्प (IOCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प (HPCL) ने संयुक्त रूप से अप्रैल में डिलीवरी के लिए 20 लाख बैरल मेरेय क्रूड खरीदा है।