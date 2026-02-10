10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

India-US trade deal के बाद क्या भारतीय कंपनियों ने खरीदा वेनेजुएलाई तेल?

India-US trade deal: ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय कंपनियों ने रूस तेल की आमद बंद कर वेनेजुएलाई तेल की खरीदी शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 10, 2026

crude oil

कच्चा तेल (फोटो-IANS)

India-US trade deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी होने के बाद अब भारतीय कंपनियों द्वारा वेनेजुएलाई तेल खरीदने की बात सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भारत रूसी तेल की आमद बंद कर वेनेजुएलाई तेल खरीदेगा। भारतीय सरकारी तेल विपनन कंपनियों ने 20 बैरल वेनेजुएलाई तेल की खरीदी की है। यह तेल अप्रैल महीने तक वेनेजुएला से भारत आएगा।

वेनेजुएलाई तेल पर अमेरिका का कंट्रोल

निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएलाई तेल पर अमेरिका का कंट्रोल है। इसके बाद भारत ने 20 लाख बैरल वेनेजुएलाई तेल का सौदा किया। मीडिया एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय तेल विपनन कंपनियों ने वेनेजुएला की ओर अपना रुख कर लिया है। वह रूसी तेल खरीद कर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना नहीं करना चाहती है। भारतीय तेल विपनन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्प (IOCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प (HPCL) ने संयुक्त रूप से अप्रैल में डिलीवरी के लिए 20 लाख बैरल मेरेय क्रूड खरीदा है।

अप्रैल के मध्य तक भारत पहुंचेगा कच्चा तेल

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएलाई तेल की बड़ी खेप तेल वाहक पोत के जरिए अप्रैल महीने के मध्य तक भारत पहुंचेगी। इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 15 लाख बैरल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के 5 लाख बैरल तेल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, तेल कंपनियों ने गोपनीय समझौते के कारण इस बारे में टिप्पणी नहीं की है। जबकि, ट्रैफिगुरा ने भी इस Oil Deal को लेकर टिप्पणी करने से इनकार किया है।

HPCL ने पहली बार खरीदा वेनेजुएलाई कच्चा तेल

रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी IOC ने इससे पहले भी साल 2024 में वेनेजुएला के तेल की रिफाइनिंग की थी, लेकिन HPCL ने पहली बार वेनेजुएलाई कच्चा तेल खरीदा है। यह तेल भारतीय रिफाइनरों द्वारा कच्चे तेल के आयात में विविधता लाने के व्यापक प्रयास का संकेत देता है, क्योंकि रूसी तेल आपूर्ति पर निर्भरता की कमी का प्रयास किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Feb 2026 10:18 am

Hindi News / Business / India-US trade deal के बाद क्या भारतीय कंपनियों ने खरीदा वेनेजुएलाई तेल?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Mandi Bhav: नई सरसों की बंपर आवक से गुलजार हुई राजस्थान की मंडी, इस साल होगी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार?

Mustered Bumper Arrival
दौसा

Kota Gold-Silver Price: कोटा में चांदी के दाम उछले, सोने में आई गिरावट, जानें 24 से 14 कैरेट तक सोने और चांदी के ताजा भाव

Gold-Silver Price
कोटा

Gold Rate Today: सोना 1.56 लाख के पार, चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड-जानें आज का MCX भाव

Gold Silver Rate
कारोबार

Gold-Silver Price: सोना-चांदी में आई उछाल, शादी के सीज़न में फिर बढ़े भाव

Gold-Silver Price
कारोबार

Gold Silver Price: चांदी में फिर दिखी तेजी, सोना भी 2200 रुपये से ज्यादा उछला, क्या है MCX पर आज का रेट

Gold Silver Price Today LIVE, Silver price, silver today price, silver expensive, silver price, gold-silver expensive, today gold price, today silver price, चांदी कीमत, चांदी टुडे कीमत, चांदी महंगी, चांदी की कीमत, सोना-चांदी महंगी, टुडे गोल्ड प्राइज, टुडे सिल्वर प्राइज
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.