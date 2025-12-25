10 साल पहले Gold में लगाया होता 1 लाख, तो आज मिलता कितना? कैलकुलेशन देख फटी रह जाएंगी आंखें

Gold investment returns last 10 years: सोने में निखार जारी है। इसकी कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में जिन लोगों ने पहले निवेश कर लिया था, उनके चेहरे खिले हैं। वहीं, जो निवेश के सही मौके, यानी कीमतों में बड़ी गिरावट का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरों पर मायूसी है। गोल्ड का 2026 का आउटलुक भी पॉजिटिव है। अधिकांश कमोडिटी एक्स्पर्ट्स का मानना है कि सोना अगले साल भी उछाल के साथ आगे बढ़ सकता है। वैश्विक स्तर पर कई ऐसे फैक्टर मौजूद हैं, जो गोल्ड के दाम को हवा दे सकते हैं।