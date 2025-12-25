25 दिसंबर 2025,

कारोबार

Silver पर सही साबित हुआ ‘रिच’ डैड का अनुमान, अब 2026 का Prediction भी देख लीजिए

Silver price prediction Robert Kiyosaki: रॉबर्ट कियोसाकी अपनी निवेश सलाह के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने चांदी को लेकर पिछले महीने जो अनुमान जताया था, वो सही साबित हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 25, 2025

Gold Silver Price

रॉबर्ट कियोसाकी ने अगले साल भी चांदी के दाम चढ़ने का अनुमान जताया है। (PC:AI)

Robert Kiyosaki Silver Dollar Prediction: भारतीय रुपए के सामने तनकर खड़ा अमेरिकी डॉलर आने वाले समय में कमजोर हो सकता है। डॉलर के मुकाबले फिलहाल रुपया 89.83 के स्तर पर पहुंच गया है। इसमें मामूली मजबूती देखने को मिली है, लेकिन जिस रफ्तार से गिरावट आई है, वैसी तेजी देखने का इंतजार है। अमेरिकी कारोबारी और मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने डॉलर में कमजोरी का अनुमान जताया है। साथ ही उन्होंने चांदी पर दांव लगाने की सलाह भी दी है।

डॉलर है फेक मनी

रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और लोगों को 'रिच' बनने का मंत्र देते रहते हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने अमेरिकी डॉलर को फेक मनी करार देते हुए इसमें गिरावट के अनुमान जताया है। उन्होंने लिखा है कि डॉलर की परचेजिंग पावर लगातार घटती रहेगी। इसके साथ ही कियोसाकी ने एक बार फिर से चांदी पर अपनी बुलिश राय जाहिर की है। वह पहले भी लोगों को चांदी पर दांव लगाने की सलाह देते आए हैं।

3 गुणा तेजी की उम्मीद

अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है - सिल्वर प्राइस 70 डॉलर प्रति औंस। गोल्ड और सिल्वर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर। फेक मनी वालों के लिए बुरी खबर। $70 की चांदी 5 साल में हाइपर-इन्फ्लेशन का संकेत दे सकती है, क्योंकि नकली $ की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। लूज़र न बनें। नकली $ की परचेजिंग पावर कम होती रहेगी क्योंकि 2026 में चांदी $200 तक पहुंच जाएगी। इस लिहाज से देखें तो चांदी की कीमतों में अगले साल तीन गुना से अधिक का उछाल देखने को मिल सकता है।

सच हुआ अनुमान

पिछले महीने जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी 50 डॉलर प्रति औंस के आसपास चल रही थी, तब रॉबर्ट कियोसाकी ने इसके जल्द 70 डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जताया था जो अब सच हो गया है। ऐसे में उनके सिल्वर के अगले अनुमान को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। पहले भी कई बार कियोसाकी की भविष्यवाणी सही साबित हुई हैं। अगर चांदी अगले साल 200 डॉलर प्रति औंस का आंकड़ा पार करती है, तो निवेशकों का मुनाफा काफी बढ़ जाएगा। 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक शुरुआत से ही सोना-चांदी और बिटकॉइन को लेकर बुलिश रहे हैं। उनकी नजर में एक आदर्श पोर्टफोलियो वही है, जिसमें सोना, चांदी, और एथेरियम के साथ बिटकॉइन भी हों।

अभी क्या हैं दाम?

सिल्वर ने इस साल अब तक शानदार रिटर्न दिया है। चांदी के दाम लगातार चढ़ रहे हैं। गुडरिटर्न्स के अनुसार, अभी चांदी 2,33,100 प्रति किलो के भाव पर मिल रही है। सोने की बात करें, तो 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 1,38,940 रुपए पर मिल रहा है। सोने और चांदी को लेकर अधिकांश एक्स्पर्ट्स बुलिश हैं। उनका मानना है कि अगले साल भी दोनों धातुओं में तेजी बनी रह सकती है।

खबर शेयर करें:

