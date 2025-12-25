Silver पर सही साबित हुआ ‘रिच’ डैड का अनुमान, अब 2026 का Prediction भी देख लीजिए

पिछले महीने जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी 50 डॉलर प्रति औंस के आसपास चल रही थी, तब रॉबर्ट कियोसाकी ने इसके जल्द 70 डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जताया था जो अब सच हो गया है। ऐसे में उनके सिल्वर के अगले अनुमान को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। पहले भी कई बार कियोसाकी की भविष्यवाणी सही साबित हुई हैं। अगर चांदी अगले साल 200 डॉलर प्रति औंस का आंकड़ा पार करती है, तो निवेशकों का मुनाफा काफी बढ़ जाएगा। 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक शुरुआत से ही सोना-चांदी और बिटकॉइन को लेकर बुलिश रहे हैं। उनकी नजर में एक आदर्श पोर्टफोलियो वही है, जिसमें सोना, चांदी, और एथेरियम के साथ बिटकॉइन भी हों।