Copper Theft: कॉपर की चढ़ती कीमत से चोरों की ‘चांदी’ धड़ाधड़ दे रहे वारदातों को अंजाम

अमेरिका में कॉपर चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। (PC: AI)
Copper theft in America: कॉपर की चढ़ती कीमतों से अमेरिका के लोग परेशान हैं। इसलिए नहीं कि कॉपर उनकी पहुंच से बाहर हो रहा है, बल्कि इसलिए कि चढ़ती कीमतों ने चोरी की वारदातों में वृद्धि कर दी है। अमेरिका में कॉपर चोरी के मामले पिछले कुछ वक्त में काफी तेजी से बढ़े हैं। चोर इलेक्ट्रिकल ग्रिड और टेलीफोन वायर से लेकर हर उस चीज पर हाथ साफ कर रहे हैं, जिसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है। इसके चलते अक्सर सड़कें अंधेरे में डूब जाती हैं और 911 जैसी इमरजेंसी सेवाओं से भी कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है।
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, चोर इलेक्ट्रिकल ग्रिड और टेलीफोन लाइन के साथ-साथ दिनदहाड़े मैनहोल खोलकर कॉपर वायरिंग निकाल रहे हैं। इस वजह से न केवल आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि उनके यूटिलिटी बिल भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार और कंपनियां चोरी से बढ़ी लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल रही हैं। रिपोर्ट में लॉस एंजिल्स शेरिफ डिपार्टमेंट के एक जासूस के हवाले से बताया गया है कि कॉपर की चढ़ती कीमत की वजह से चोरियां हो रही हैं।
अमेरिका में इस साल अब तक कॉपर की कीमतों में 30% से ज्यादा का उछाल आया है। जेपी मॉर्गन के अनुसार, 2025 में नए डेटा सेंटर के निर्माण में तेजी और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ ने कॉपर की कीमतों को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। यूएस में कॉपर की कीमतें 30% से अधिक बढ़ी हैं। कॉपर यानी तांबे के महंगा होने से चोरी की वारदातों में उछाल आया है। लॉस एंजिल्स कॉपर वायर चोरी के मामले में हॉट स्पॉट बन गया है।
टीवी और इंटरनेट इंडस्ट्री ट्रेड ग्रुप, NCTA ने बताया कि जून 2024 और जून 2025 के बीच घरेलू कम्युनिकेशन नेटवर्क पर देश भर में 15000 से अधिक अटैक हुए, जिसमें कॉपर चोरी एक बड़ा कारण था। इस वजह से 9.5 मिलियन से अधिक ग्राहक प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा घटनाएं कैलिफोर्निया और टेक्सास में दर्ज हुईं। लॉस एंजिल्स काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट (LASD) का कहना है कि कॉपर चोरी की घटनाएं लगभग हर रोज हो रही हैं। कुछ वक्त पहले मशहूर सिक्स्थ स्ट्रीट ब्रिज से 38,000 फुट या सात मील से ज्यादा कॉपर वायर चोरी हो गई थी, जिससे 2.5 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
LASD का कहना है कि कॉपर तारों की पहचान मुश्किल है। इसलिए चोरों के लिए उन्हें बेचना आसान हो जाता है। केवल कुछ टेलीकॉम कंपनी ही अपनी तारों पर कलर पेपर की कोटिंग चढ़ाती हैं, बाकी कॉपर वायर एक जैसी दिखती है। लॉस एंजिल्स मेयर कैरेन बास के प्रवक्ता का कहना है कि चोरी के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। कॉपर की चोरी केवल परेशानी की वजह नहीं है बल्कि यह पब्लिक सेफ्टी के लिए भी खतरा है। कॉपर के चक्कर में चोर तारें काट ले जाते हैं, इस वजह से कई महत्वपूर्ण इलाके में अंधेरे में डूब जाते हैं। आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच मुश्किल हो जाती है।
चोरों ने कुछ महीने पहले टेलीकॉम कंपनी AT&T को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। चोर मैनहोल के जरिए कंपनी के परिसर में पहुंचे और सैकड़ों पाउंड कॉपर वायर काटकर ले गए, इस वजह से कंपनी की फोन सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई। AT&T में इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट जेफ लुओंग ने कहा कि अक्सर चोरों को यह नहीं पता होता कि कॉपर और फाइबर में क्या अंतर है। वह बस केबल काटते जाते हैं और बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। AT&T के अनुसार, कॉपर वायर चोरी तेजी से बढ़ रही है, 2024 में कैलिफोर्निया में 2,200 घटनाएं हुईं, जबकि 2021 में यह संख्या 71 थी।
