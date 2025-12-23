Copper Theft: कॉपर की चढ़ती कीमत से चोरों की ‘चांदी’ धड़ाधड़ दे रहे वारदातों को अंजाम

LASD का कहना है कि कॉपर तारों की पहचान मुश्किल है। इसलिए चोरों के लिए उन्हें बेचना आसान हो जाता है। केवल कुछ टेलीकॉम कंपनी ही अपनी तारों पर कलर पेपर की कोटिंग चढ़ाती हैं, बाकी कॉपर वायर एक जैसी दिखती है। लॉस एंजिल्स मेयर कैरेन बास के प्रवक्ता का कहना है कि चोरी के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। कॉपर की चोरी केवल परेशानी की वजह नहीं है बल्कि यह पब्लिक सेफ्टी के लिए भी खतरा है। कॉपर के चक्कर में चोर तारें काट ले जाते हैं, इस वजह से कई महत्वपूर्ण इलाके में अंधेरे में डूब जाते हैं। आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच मुश्किल हो जाती है।