Gold Silver Price Today: तीन लाख रुपए तक कब पहुंचेगी चांदी? मिल गया जवाब

चेनवाला के मुताबिक, दुनिया के बाजार में चीन से आने वाली चांदी का स्टॉक पहले ही एक दशक में सबसे कम लेवल पर है, ऐसे में एक्सपोर्ट सीमित होने से फिजिकल दबाव और बढ़ सकता है और चांदी के दाम चढ़ सकते हैं। मालूम ही कि चीन जनवरी, 2026 से इस कीमती धातु के निर्यात को सीमित कर देगा। नई पॉलिसी के तहत चीनी कंपनियों को सिल्वर एक्सपर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। चीन केवल उन्हें ही लाइसेंस देगा, जो चांदी के बड़े खिलाड़ी हैं। सालाना कम से कम 80 टन चांदी उत्पादन करने वाली कंपनियों को ही लाइसेंस दिया जाएगा। छोटे निर्यातक अब ऐसा नहीं कर पाएंगे।