कारोबार

पॉलिटिकल मुद्दों पर धुर-विरोधी राहुल गांधी और अमित शाह शेयर मार्केट पर रखते हैं Same Approach

Rahul Gandhi Amit Shah common stocks: अमित शाह और राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट में भी निवेश किया हुआ है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, जो दोनों नेताओं के पोर्टफोलियो में शामिल हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 19, 2025

Rahul Gandhi Amit Shah

राहुल गांधी और अमित शाह के पोर्टफोलियो में कुछ शेयर कॉमन हैं। (PC: Facebook/AI)

Rahul Gandhi Amit Shah investment: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और देश के गृहमंत्री अमित शाह में बीते दिनों संसद में तीखी नोकझोंक हुई। चुनाव सुधार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कुछ सवाल दागे और अमित शाह ने उनका जवाब दिया। दोनों नेता सदन के अंदर और बाहर पहले भी एक-दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच नोकझोंक या असहमति आम बात है। हालांकि, जब बात निवेश की आती है, तो अमित शाह और राहुल गांधी की सोच कुछ हद तक मिलती है।

समझदार नेता, स्मार्ट निवेशक

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और देश के गृहमंत्री अमित शाह, दोनों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है। दोनों नेताओं का पोर्टफोलियो काफी डायवर्सिफाई है। उन्होंने कई अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों में निवेश किया है। एक समझदार निवेशक की यही पहचान होती है कि वह अपने पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई रखता है। ताकि एक सेक्टर से मिले नुकसान को दूसरे सेक्टर के फायदे से कवर किया जा सके। ऐसे में पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं होता।

HUL में दोनों का लगा पैसा

स्टॉक मार्केट में निवेश पर राहुल गांधी और अमित शाह की सोच काफी हद तक मिलती है। कुछ शेयर ऐसे हैं, जो दोनों के पोर्टफोलियो में शामिल हैं। उदाहरण के लिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) पर अमित शाह ने दांव लगाया है और राहुल को भी यह स्टॉक पसंद है। चुनावी हलफनामे के अनुसार, राहुल गांधी के पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के 1161 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू पिछले साल तक 27 लाख रुपए से ज्यादा हो गई थी। अमित शाह का इस कंपनी में कुल निवेश 1.4 करोड़ रुपए है, जो 2019 में करीब 84 लाख था।

पोर्टफोलियो में ICICI और ITC

अलग-अलग विचारधारा वाले इन नेताओं की सोच आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस को लेकर भी एक जैसी है। दोनों का इसमें निवेश है। Myneta पर मौजूद डेटा बताता है कि अमित शाह के पास इस आईटी कंपनी के कुल 2970 शेयर हैं। जबकि राहुल गांधी ने पोर्टफोलियो में इसके 870 शेयर हैं। इसी तरह, प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक में भी दोनों नेताओं ने निवेश किया है। शाह के पास इसके 5000 और गांधी के पास 2299 शेयर हैं। ITC लिमिटेड का स्टॉक भी दोनों नेताओं के पोर्टफोलियो में दिखाई देता है। अमित शाह ने आईटीसी के 15000 शेयर खरीदे हैं तो राहुल के पास 3093 हैं।

यहां भी मिलती है दोनों की सोच

FMCG सेक्टर के दिग्गज कंपनी नेस्ले इंडिया भी दोनों नेताओं की पसंद है। अमित शाह के पास इसके 4 हजार और राहुल गांधी के पास 1370 शेयर हैं। अमित शाह और राहुल गांधी ने गरवारे समूह पर भी दांव लगाया है। हालांकि, कंपनियां अलग-अलग हैं। राहुल के पोर्टफोलियो में गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड के 508 शेयर हैं। अमित शाह के पास गरवारे हाई-टेक फिल्म्स के 40 शेयर हैं। अमित शाह ने 2019 कर हलफमाने में TCS के शेयरों की भी जानकारी दी थी। लेकिन उनके मौजूद पोर्टफोलियो में TCS नजर नहीं आ रहा है। राहुल के पोर्टफोलियो में 234 शेयर हैं, जिनकी वैल्यू पिछले साल तक करीब 10 लाख पहुंच गई थी। अमित शाह ने Adani विलमर के शेयर भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। राहुल ने Adani समूह के किसी भी स्टॉक पर दांव नहीं लगाया है।

इस साल अब तक ऐसा रहा प्रदर्शन

अब इन विरोधी नेताओं के पसंद वाले शेयरों के इस साल (YTD) के प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। Hindustan Unilever का शेयर इस समय 2000 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2025 में अब तक इसमें 2% से अधिक की गिरावट आई है। Infosys का स्टॉक 1600 रुपए से ऊपर कारोबार कर रहा है और इस साल अब तक 13 प्रतिशत से अधिक गिरा है। ICICI Bank की बात करें, इसका मूल्य 1350 रुपए के आसपास है। इसका अब तक का रिटर्न पॉजिटिव रहा है। यह 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। नेस्ले इंडिया में भी दोनों नेताओं के निवेश की वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि इस साल अब तक यह शेयर 14% से ज्यादा चढ़ा है। फिलहाल यह 1,242 रुपए के भाव पर उपलब्ध है। राहुल के निवेश वाला Garware Technical Fibres इस साल अब तक 26% और अमित शाह के निवेश वाला Garware Hi-Tech Films 34% से ज्यादा गिरा है।

