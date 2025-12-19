पॉलिटिकल मुद्दों पर धुर-विरोधी राहुल गांधी और अमित शाह शेयर मार्केट पर रखते हैं Same Approach

अब इन विरोधी नेताओं के पसंद वाले शेयरों के इस साल (YTD) के प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। Hindustan Unilever का शेयर इस समय 2000 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2025 में अब तक इसमें 2% से अधिक की गिरावट आई है। Infosys का स्टॉक 1600 रुपए से ऊपर कारोबार कर रहा है और इस साल अब तक 13 प्रतिशत से अधिक गिरा है। ICICI Bank की बात करें, इसका मूल्य 1350 रुपए के आसपास है। इसका अब तक का रिटर्न पॉजिटिव रहा है। यह 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। नेस्ले इंडिया में भी दोनों नेताओं के निवेश की वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि इस साल अब तक यह शेयर 14% से ज्यादा चढ़ा है। फिलहाल यह 1,242 रुपए के भाव पर उपलब्ध है। राहुल के निवेश वाला Garware Technical Fibres इस साल अब तक 26% और अमित शाह के निवेश वाला Garware Hi-Tech Films 34% से ज्यादा गिरा है।