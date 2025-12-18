राजपाट गया पर ‘बादशाहत’ बरकरार, ये हैं देश के 10 सबसे अमीर शाही परिवार

राजस्थान की राजधानी जयपुर का शाही परिवार 20,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस शाही परिवार की मुख्य कमाई सिटी पैलेस और ताज के रामबाग पैलेस से होती है। पर्यटक टिकट लेकर सिटी पैलेस का दीदार कर सकते हैं और शाही परिवार की जिंदगी को करीब से महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा, पोलो स्पॉन्सरशिप, टूरिज्म और दूसरे खास शाही अनुभवों से भी परिवार की कमाई होती है। कछवाहा परिवार पिंक सिटी की आधुनिक वाइब्स, राजस्थान की संस्कृति और शाही विरासत के संगम से पर्यटकों को आकर्षित करता है।