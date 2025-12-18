Deadline Alert: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें आधार, बैंक और टैक्स से जुड़े ये काम, वरना हो जाएगा आपका नुकसान

बिलेटेड आईटीआर भरने पर पेनल्टी देनी होती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो पेनल्टी 1000 रुपये होगी। वहीं, 5 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 5,000 रुपये पेनल्टी होगी। अगर आप 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और आप पर टैक्स देनदारी है, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। आपको टैक्स रिफंड भी नहीं मिलेगा। आपको फ्यूचर में लोन और वीजा लेने में भी दिक्कत आ सकती है।