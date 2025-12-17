2026 में 2 लाख तक पहुंच सकता है सोना? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO ने बताया क्या है अनुमान

टैट ने कहा कि अगले साल यानी 2026 तक सोने की कीमत के 6,000 डॉलर प्रति औंस (करीब 1,92,800 रुपये प्रति 10 ग्राम) तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं हैं। टैट के अनुसार, जब तक वैश्विक कर्ज में ठोस कमी नहीं आती, तब तक इस तेजी के रुकने की संभावना कम है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक आगे भी अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाते रहेंगे। साथ ही निवेशकों की ओर से सोने की मांग समय के साथ लगातार बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कीमतों को और सपोर्ट मिलेगा।