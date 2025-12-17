17 दिसंबर 2025,

कारोबार

38 लाख का Home Loan और 1 भी रुपया ब्याज नहीं, जान लीजिए यह फंडा

Home Loan Calculator: होम लोन भले ही कम ब्याज दर पर मिलता है, लेकिन पूरी लोन अवधि में ब्याज आमतौर पर मूलधन से भी ज्यादा हो जाता है। कई मामलों में यह मूलधन का दोगुना हो जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 17, 2025

home loan emi calculator

होम लोन पर कुल ब्याज आमतौर पर मूलधन से भी ज्यादा हो जाता है। (PC: AI)

Home Loan Calculator: घर एक ऐसी खरीदारी है, जिसके बारे में वर्षों से प्लानिंग होती रहती है। लेकिन कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी के लिए बिना लोन के घर खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है। लोन लें तो भारी भरकम ब्याज चुकाना होता है। अधिकतर मामलों में ब्याज की कुल रकम मूलधन से अधिक हो जाती है। ऐसे में होम लोन ग्राहकों के मन में एक टीस बनी रहती है कि उन्हें इतना ज्यादा पैसा सिर्फ ऐसे ही ब्याज में चुकाना पड़ रहा है। आपकी इस परेशानी को दूर करने की एक ट्रिक है। इससे होम लोन में चुकाया गया सारा ब्याज आपको एक तरह से वापस मिल जाएगा। मतलब बिना ब्याज का होम लोन। आइए जानते हैं कि आपको क्या करना होगा।

होम लोन कैसे होगा ब्याज फ्री?

जिस दिन आप होम लोन लें, उसी दिन आपको एक एसआईपी शुरू करनी होगी। एसआईपी की रकम आपके होम लोन की ईएमआई की तुलना में बेहद कम होगी। 1500-2000 रुपये महीने की एसआईपी भी बड़ा फर्क ला सकती है। यह एसआईपी आपको होम लोन की पूरी अवधि तक जारी रखनी है। मैच्योरिटी पर आप देखेंगे कि आपने जितना ब्याज होम लोन में चुकाया है, उससे ज्यादा रिटर्न आपको एसआईपी से मिल गया है। इस तरह आपके लोन के ब्याज जितनी या उससे अधिक रकम आपको मिल जाएगी।

Home Loan पर क्या है बड़े बैंकों की ब्याज दरें?

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई होम लोन पर 7.25 फीसदी से 8.45 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक होम लोन पर 7.90 फीसदी से 13.20 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। होम लोन की ब्याज दर ग्राहक के क्रेडिट स्कोर पर भी निर्भर करती है। आपका क्रेडिट स्कोर जितना अधिक होगा, आपको बैंक उतनी कम ब्याज दर ऑफर कर सकता है।

38 लाख के होम लोन पर EMI

अगर आप एसबीआई से 7.25 फीसदी ब्याज दर 30 साल के लिए 38 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो आपकी मंथली ईएमआई 25,923 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 30 साल में कुल ब्याज 55,32,172 रुपये चुकाएंगे।

विवरणहोम लोनSIP निवेश
लोन/निवेश राशि₹38,00,000₹2,100 प्रति माह
अवधि30 साल30 साल
ब्याज दर / अनुमानित रिटर्न7.25% सालाना~12% सालाना (अनुमानित)
मासिक EMI / SIP₹25,923₹2,100
कुल भुगतान / कुल निवेश₹7,56,000
30 साल में कुल ब्याज₹55,32,172
मैच्योरिटी अमाउंट₹64,70,044
SIP से ब्याज आय₹57,14,044

38 लाख का होम लोन कैसे होगा ब्याज फ्री?

अब इस 38 लाख के होम लोन को ब्याज फ्री करने के लिए आपको लोन लेते समय ही 2100 रुपये महीने की एसआईपी शुरू कर देनी है। यह रकम 25,923 रुपये की लोन ईएमआई की तुलना में बहुत की कम है। इसलिए आप पर इसका ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। जब आप 30 साल तक 2100 रुपये महीने की एसआईपी करेंगे तो मैच्योरिटी पर आपको 64,70,044 रुपये मिलेंगे। इसमें 7,56,000 रुपये आपकी निवेश राशि और 57,14,044 रुपये ब्याज आय होगी। यह ब्याज आय होम लोन पर चुकाए गए ब्याज से अधिक है।

