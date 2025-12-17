10 हजार की SIP से 50 लाख भी बनते हैं और 9 करोड़ भी! बस ये ट्रिक लगानी है

महेश, सुरेश और रमेश तीन दोस्त हैं, तीनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं, तीनों की उम्र भी 20-20 साल है और तीनों की सैलरी भी 30-30 हजार रुपये ही है. तीनों ने करियर की शुरुआत भी एक ही समय पर की. मगर जब वो 50 साल के हुए तो महेश के पास 50 लाख रुपये थे, सुरेश के पास 3.5 करोड़ रुपये और रमेश के पास करीब 9 करोड़ रुपये. जबकि तीनों ने ही 10,000 रुपये मंथली की SIP के साथ शुरुआत की थी. तो फिर तीनों को SIP निवेश से मिली रकम के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों?