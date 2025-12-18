चांदी पर चीन का खतरनाक प्लान, अब नहीं रुकेगी Silver, अगले साल और तेजी से बढ़ेंगे दाम!

चीन इस नीति को 'राष्ट्रीय संसाधन' के संरक्षण का नाम दे रहा है, लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा वैश्विक कीमतों पर अधिक नियंत्रण हासिल करने की है। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है और ग्लोबल मार्केट में 60-70 प्रतिशत चांदी सप्लाई करता है। ऐसे में चीन से आने वाली चांदी सीमित होने से कई देशों की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। बीजिंग उन देशों पर दबाव डालना चाहता है, जो उसकी चांदी पर निर्भर हैं। रिपोर्ट में सिल्वर एकेडमी के हवाले से बताया गया है कि चीन के निर्यात सीमित करने से चांदी की आपूर्ति में सालाना 2,500 से ज्यादा टन की कमी का अनुमान है।