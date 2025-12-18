55,000% उछला ये AI स्टॉक! फिर कंपनी ही क्यों कह रही, ‘ये तेजी ठीक नहीं’



ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही ऐसी चुनौतियों से जूझ रहा है, RRP को लेकर भारत के रेगुलेटर और एक्सचेंज चिंतित हैं तो दूसरे एशियाई देश भी अपने निवेशकों को चेतावनी दे रहे हैं. एशिया के स्टॉक एक्सचेंज और चिप बनाने वाली कंपनियां अब निवेशकों को चेतावनी दे रही हैं कि AI के शेयरों के पीछे भागने में बड़ा जोखिम है. शंघाई में मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी जो कि एक नई लिस्ट हुई AI चिप स्टार्टअप है, इसके बाद 12 दिसंबर को 13% टूट गई, भले ही इस महीने की शुरुआत में लिस्टिंग से अब तक स्टॉक 500% से ज्यादा ऊपर है. दक्षिण कोरिया में SK हाइनिक्स कंपनी के शेयर गिर गए जब देश के वहां के एक्सचेंज ने 11 दिसंबर को रिस्क अलर्ट बढ़ाया, क्योंकि 2025 में शेयर तीन गुना से ज्यादा बढ़ चुके थे.