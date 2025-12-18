Bank Holiday: दिसंबर में और कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? देख लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) हर साल बैंकों में छुट्टियों की एक लिस्ट जारी करता है। बैंकों में छुट्टियां केंद्र और राज्यों द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत घोषित की जाती हैं। यह जरूरी नहीं है कि सभी सार्वजनिक छुट्टियों पर बैंक भी बंद रहें। इसके अलावा, बैंक साप्ताहिक अवकाश पर बंद रहते हैं। मौजूद व्यवस्था के तहत बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार एवं प्रत्येक रविवार को बंद रहते हैं। बैंकों की छुट्टियां प्रत्येक राज्य के हिसाब से अलग-अलग होती हैं। स्थानीय फेस्टिवल आदि के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि बैंक, कहां बंद रहेंगे कहां नहीं। हालांकि,गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सभी बैंकों में एक साथ छुट्टी रहती है।