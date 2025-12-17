Silver Price Update: क्या ढाई लाख का जादुई आंकड़ा भी इस साल पार कर जाएगी चांदी?

लगातार महंगी होती चांदी में निवेश को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए? इस पर एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि यदि इसके दाम 1.7 लाख से 1.78 लाख रुपए के स्तर पर आते हैं, तो चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना बेहतर रहेगा। चांदी में तेजी के कारणों में मजबूत औद्योगिक मांग, सोलर- इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल (EV) में बढ़ रही डिमांड, आपूर्ति में कमी और ब्याज दरों में नरमी प्रमुख है। खासतौर पर सोलर और EV का मार्केट भविष्य में तेज ग्रोथ कर सकता है, ऐसे में चांदी में ग्रोथ की संभावना भी बनी रहेगी।