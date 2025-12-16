Nitin Nabin से लेकर Pankaj Chaudhary तक, BJP के इन नेताओं में कौन सबसे अमीर?

भाजपा ने हाल के दिनों में कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। (PC: Canva)
BJP leaders net worth comparison: भाजपा ने हाल ही में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। 5 बार के विधायक नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार इकाई की कमान संजय सरावगी को सौंपी गई है, जो 6 बार से विधायक हैं। इसी तरह, उत्तर प्रदेश बीजेपी चीफ की कुर्सी पर पंकज चौधरी को बैठाया गया है। पंकज 7 बार से सांसद हैं। यह सभी फैसले चौंकाने वाले हैं। इससे पहले, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के तौर पर हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति ने भी सभी को चौंका दिया था। चलिए जानते हैं कि बीजेपी आलाकमान के बोल्ड डिसीजन से चर्चा में आए इन नेताओं में कौन सबसे ज्यादा अमीर है।
सबसे पहले बात करते हैं बिहार सरकार में मंत्री और अब राष्ट्रीय स्तर बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे नितिन नबीन की। भाजपा के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष नबीन की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। चुनाव आयोग को सौंपे हलफनामे में नितिन नबीन ने अपनी आर्थिक स्थिति का ब्यौरा दिया है। नबीन कुल 3.1 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और उन पर करीब 56.7 लाख रुपए का कर्जा है। उनकी वार्षिक आय 4.8 लाख रुपए बताई जाती है। माना जा रहा है कि नबीन को ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।
दरभंगा विधानसभा सीट के विधायक संजय सरावगी बिहार भाजपा के मुखिया बने हैं। बिहार बीजेपी के बॉस के पास बेशुमार दौलत है। चुनावी हलफ़नामा बताया है कि संजय की कुल संपत्ति 7.47 करोड़ रुपए है और उन पर करीब 90 लाख का कर्जा भी है। करीब 40 लाख रुपए तक के हथियार रखने वाले संजय सरावगी ने पोस्ट ऑफिस में 60 लाख और 28 लाख बैंक में निवेश किए हुए है। उनके पास 59 लाख रुपए नकद हैं। बिहार के नए बॉस की संपत्ति में लगातार इजाफा हो रहा है। 2005 में उनके पास कुल 72,51,222 लाख रुपए की संपत्ति थी।
यूपी भाजपा के नए बॉस पंकज चौधरी सियासत के साथ-साथ कारोबारी दुनिया के भी बड़े खिलाड़ी हैं। वह आयुर्वेदिक तेल बनाने वाली कंपनी 'हरबंशराम भगवानदास' के मालिक हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा किया था। चौधरी 41 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उन पर 3 करोड़ 82 लाख रुपए का कर्जा भी है। PNB और SBI सहित कई बैंकों में उनके 98 लाख रुपए से ज्यादा जमा हैं। इसके अलावा, उन्होंने स्टॉक मार्केट और बॉन्ड में भी निवेश किया है, जो लगभग 28 लाख रुपए है। चौधरी ने 26 लाख से ज्यादा का निवेश पोस्ट ऑफिस में किया है। करीब 50 लाख रुपए का उनके पास सोना-चांदी है।
अब आखिरी में बात करते हैं मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की। इस पद के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई दिग्गज नेता दौड़ में चल रहे थे। मिश्रा की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन भाजपा आलाकमान ने सभी कयासों को गलत साबित करते हुए हेमंत खंडेलवाल को MP बीजेपी का बॉस बना दिया। बैतूल से विधायक खंडेलवाल ने 2023 में दिए चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति के बारे में बताया था। वह 41.5 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। उन पर 17 करोड़ 39 लाख का कर्जा भी है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी कुल संपत्ति 10.19 करोड़ रुपए बताई गई थी, तब से अब तक इसमें काफी उछाल आया है।
