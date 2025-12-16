Nitin Nabin से लेकर Pankaj Chaudhary तक, BJP के इन नेताओं में कौन सबसे अमीर?

अब आखिरी में बात करते हैं मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की। इस पद के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई दिग्गज नेता दौड़ में चल रहे थे। मिश्रा की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन भाजपा आलाकमान ने सभी कयासों को गलत साबित करते हुए हेमंत खंडेलवाल को MP बीजेपी का बॉस बना दिया। बैतूल से विधायक खंडेलवाल ने 2023 में दिए चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति के बारे में बताया था। वह 41.5 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। उन पर 17 करोड़ 39 लाख का कर्जा भी है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी कुल संपत्ति 10.19 करोड़ रुपए बताई गई थी, तब से अब तक इसमें काफी उछाल आया है।