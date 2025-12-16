OMG: इसे कहते हैं किस्मत, घर में पड़े मिले कागज के टुकड़े की कीमत निकली 1,80,000

यूजर ने आगे बताया कि उसके एक रिश्तेदार को 20 शेयर वाला सर्टिफिकेट मिला है। बाद में पता चला कि कुल 200 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर के कीमत बढ़कर 1,80,000 रुपए हो गई है। कंपनी GSK में मर्ज हो चुकी है और बोनस भी जारी किया गया। इस तरह कंपाउंडिंग की शक्ति के साथ खामोशी से निवेश बढ़ता गया और अब कुल वैल्यू करीब दो लाख पहुंच चुकी है। बता दें कि Burroughs एक भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनी है, जो अब ग्लोबल हेल्थकेयर कंपनी GSK का हिस्सा है।