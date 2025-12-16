16 दिसंबर 2025,

कारोबार

OMG: इसे कहते हैं किस्मत, घर में पड़े मिले कागज के टुकड़े की कीमत निकली 1,80,000

Old Share Certificate Investment Story: किस्मत एक पल में पैसे चमक सकती है, इसका एक उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक यूजर ने बताया है कि उसके रिश्तेदार को सालों पहले खरीदे गए शेयर का सर्टिफिकेट मिला, जिसकी कीमत ने सभी के होश उड़ा दिए।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 16, 2025

Forgotten Share Certificate Turns into Fortune

सोशल मीडिया पर यह स्टोरी वायरल हो रही है। (PC: AI)

Old paper share certificate worth lakhs: किस्मत क्या होती है? घर पर कुछ ढूंढते समय एक पुराना कागज मिले, बेकार सा लगने वाला ये कागज शेयर सर्टिफिकेट निकले और बाजार में उसकी कीमत आपके होश उड़ा दे। ऐसा ही कुछ एक व्यक्ति के साथ हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर कहानी शेयर की है। इस कहानी ने कंपाउंडिंग की शक्ति का भी अहसास दिलाया है कि किस तरह समय के साथ पैसा बढ़ता जाता है।

1993 में खरीदे थे शेयर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने बताया है कि उसके रिश्तेदार को 1993 में खरीदे गए Burroughs Wellcome India के शेयर का एक पुराना सर्टिफिकेट मिला। जब उसने वर्तमान कीमत देखी तो होश उड़ गए। करीब 3 दशक पहले खरीदे गए 20 शेयरों के दाम अब बढ़कर 1,80,000 रुपए हो गए हैं। द चार्टियंस नामक यूजर ने लिखा है - आपको 1993 का एक कागज का टुकड़ा मिले, जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए है, तो खुशी लाजमी है।

ऐसे बढ़ता गया निवेश

यूजर ने आगे बताया कि उसके एक रिश्तेदार को 20 शेयर वाला सर्टिफिकेट मिला है। बाद में पता चला कि कुल 200 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर के कीमत बढ़कर 1,80,000 रुपए हो गई है। कंपनी GSK में मर्ज हो चुकी है और बोनस भी जारी किया गया। इस तरह कंपाउंडिंग की शक्ति के साथ खामोशी से निवेश बढ़ता गया और अब कुल वैल्यू करीब दो लाख पहुंच चुकी है। बता दें कि Burroughs एक भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनी है, जो अब ग्लोबल हेल्थकेयर कंपनी GSK का हिस्सा है।

89,900% का मिला रिटर्न

कंपनी Burroughs Wellcome India के शेयर 10 रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर खरीदे गए थे। शेयर सर्टिफिकेट के अनुसार, 22 नवंबर, 1993 को दिल्ली में इन्हें खरीदा गया था। तब से बढ़कर इनकी कुल कीमत 200 रुपए से 1.8 लाख पहुंच गई है। यह 33 सालों में 89,900% की शानदार बढ़त है। यह कहानी दर्शाती है कि छोटा निवेश भी समय के साथ बड़ा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। साथ ही निवेश की आदत पर भी जोर देती है।

अपने अनुभव बयां कर रहे लोग

इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दूसरे भी कई यूजर्स ने अपने अनुभव बयां किए हैं। इस साल अक्टूबर में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात में रहने वाले एक शख्स को सफाई के दौरान एक सर्टिफिकेट मिला, जो उसके दादा ने खरीदे थे। बाद में पता चला कि उन शेयर की वर्तमान वैल्यू 2.5 करोड़ के आसपास है।

ये भी पढ़ें

चांदी की चढ़ती कीमतों के बीच Silver ETF में निवेश समझदारी, यहां मिल रहा है हाई रिटर्न!
कारोबार
Silver Price Silver ETF

Published on:

16 Dec 2025 09:17 am

Hindi News / Business / OMG: इसे कहते हैं किस्मत, घर में पड़े मिले कागज के टुकड़े की कीमत निकली 1,80,000

कारोबार

