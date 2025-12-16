क्रूड से आगे निकली चांदी की कीमत! और कितनी तेजी बाकी, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

CNBC TV को दिए एक इंटरव्यू में सिटी के ग्लोबल कमोडिटी रिसर्च हेड मैक्स लेटन कहते है कि चांदी इस साल पहले ही दोगुनी हो चुकी है 50 डॉलर प्रति आउंस से आसानी से ऊपर निकल गई. वजह, पांच साल से चल रहा सप्लाई डेफिसिट और इंडस्ट्रियल डिमांड का जोरदार बूम. सिटी को लगता है कि चांदी का आउटपरफॉर्मेंस जारी रहेगा, बेसलाइन में 62 डॉलर तक, और बुलिश केस में 70 डॉलर तक का टारगेट है. लेटन का कहना है कि चांदी थोड़ी ज्यादा ग्रोथ-ओरिएंटेड है. निवेशक अब गोल्ड से शिफ्ट होकर चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम जैसी ग्रोथ-लिंक्ड मेटल्स में पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में अमेरिका की अर्थव्यव्यवस्था पर पॉजिटिव सेंटिमेंट बढ़ रहा है.