16 दिसंबर 2025

मंगलवार

कारोबार

शाहरुख खान का जलवा: दुबई में उनके नाम की बिल्डिंग लॉन्च होते ही बिकी, 5000 करोड़ का आंकड़ा पार

Shahrukhz by Danube Record: शाहरुख खान के नाम पर दुबई में बनी 'शाहरुख्स बाय दान्यूब' बिल्डिंग लॉन्च के पहले ही दिन पूरी तरह बिक गई, जिसकी कुल वैल्यू 5000 करोड़ रुपये है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 16, 2025

Shah Rukh Khan Dubai Building Sold Out

शाहरुख खान के नाम पर दुबई में बनी 'शाहरुख्स बाय दान्यूब' बिल्डिंग। (फोटो: AI Generated )

Shah Rukh Khan Danube Properties: बॉलीवुड के 'किंग खान' शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की दीवानगी महज भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इसका ताजा उदाहरण दुबई में नजर आया, जहां उनके नाम पर लॉन्च की गई एक विशाल कमर्शियल या बिल्डिंग लॉन्च वाले दिन ही पूरी तरह बिक (Sold Out) गई। जानकारी के अनुसार 'दान्यूब प्रॉपर्टीज' (Danube Properties) द्वारा विकसित इस प्रोजेक्ट ने रियल एस्टेट की दुनिया में हलचल मचा दी है। इस प्रोजेक्ट की भारी मांग को देखते हुए अब इसके दूसरे पार्ट 'शाहरुख्स 2.0' को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है।

एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया

दुबई की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी 'दान्यूब प्रॉपर्टीज' ने हाल ही में 'शाहरुख्स बाय दान्यूब' (SHAHRUKHZ by Danube) नाम से एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह दुनिया की पहली ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग है, जो किसी बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर है। हैरानी की बात यह है कि लॉन्च होने के पहले ही दिन इस प्रोजेक्ट की सभी यूनिट्स बिक गईं। कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि इस प्रोजेक्ट की कुल बिक्री 5000 करोड़ रुपये (2.1 बिलियन एईडी) से अधिक की रही है।

इस प्रोजेक्ट की खासियतें और लोकेशन

यह प्रोजेक्ट दुबई की सबसे प्रतिष्ठित जगह शेख जायद रोड (Sheikh Zayed Road) पर स्थित है।

ऊंचाई: यह एक 55-मंजिला गगनचुंबी इमारत है।

क्षेत्रफल: इसमें 11 लाख वर्ग फीट (1.1 Million Sq. Ft.) से अधिक का निर्माण क्षेत्र है।

यूनिट्स: इसमें कुल 488 ऑफिस और रिटेल यूनिट्स हैं।

कीमत: यहां एक ऑफिस की शुरुआती कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपये (2 मिलियन एईडी) थी।

सुविधाएं: बिल्डिंग में हेलिपैड, स्काई पूल, वीआईपी लाउंज और अत्याधुनिक पॉडकास्ट स्टूडियो जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसका निर्माण 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है।

'मिनटों में' नहीं, लॉन्च डे पर हुई रिकॉर्ड बिक्री

सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि बिल्डिंग "मिनटों" में बिक गई, लेकिन आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, यह "लॉन्च वाले दिन" (Launch Day) पूरी तरह सोल्ड आउट हुई। दान्यूब ग्रुप के चेयरमैन रिजवान साजन (Rizwan Sajan) ने बताया कि प्रोजेक्ट की बुकिंग लॉन्च इवेंट से दो हफ्ते पहले ही शुरू हो गई थी और लॉन्च सेरेमनी वाले दिन तक सारी इन्वेंट्री खत्म हो गई। इसे "फ्लैश सेल" या "पलक झपकते ही बिकना" (Sold out in a flash) कहा जा रहा है, क्योंकि इतनी महंगी कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक ही दिन में बिक जाना एक दुर्लभ घटना है।

शाहरुख खान का इमोशनल रिएक्शन

इस सफलता पर शाहरुख खान ने काफी भावुक प्रतिक्रिया दी है। लॉन्च इवेंट के दौरान उन्होंने कहा, "दुबई में मेरे नाम का एक लैंडमार्क होना मेरे लिए सम्मान की बात है।" उन्होंने मज़ाक में यह भी कहा कि अब वह अपने बच्चों से कह सकते हैं, "पापा का नाम लिखा है, पापा की बिल्डिंग है।" शाहरुख खान ने इसे केवल एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि 'सपने और संभावनाओं' का प्रतीक बताया।

भविष्य की योजनाएं: 'शाहरुख्स 2.0'

इस प्रोजेक्ट की अपार सफलता को देखते हुए, दान्यूब ग्रुप के चेयरमैन रिजवान साजन ने संकेत दिया है कि वे जल्द ही 'शाहरुख्स बाय दान्यूब 2.0' ला सकते हैं। मार्केट में कमर्शियल स्पेस की भारी मांग और शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू के कारण अगला कदम यह हो सकता है।

SRK 'ब्रांड पॉवर' फिल्मों व आईपीएल से निकल कर अब रियल एस्टेट में भी

बहरहाल, यह घटना साबित करती है कि शाहरुख खान का 'ब्रांड पॉवर' फिल्मों व आईपीएल से निकलकर अब रियल एस्टेट जैसे गंभीर बिजनेस सेक्टर में भी उतना ही प्रभावी है। 5000 करोड़ रुपये की इन्वेंट्री का एक दिन में बिकना दुबई के प्रॉपर्टी बाजार में निवेशकों के भरोसे की जीत है और यह शाहरुख खान के प्रति उनका प्यार दर्शाता है।

Updated on:

16 Dec 2025 05:15 pm

Published on:

16 Dec 2025 04:58 pm

शाहरुख खान का जलवा: दुबई में उनके नाम की बिल्डिंग लॉन्च होते ही बिकी, 5000 करोड़ का आंकड़ा पार

