भविष्य में न कोई गरीब होगा, न पैसे बचाने की जरूरत होगी: मस्क

इससे पहले भी वह भविष्य में पैसे की घटती अहमियत को लेकर बयान दे चुके हैं.
भविष्य में कोई गरीब नहीं होगा और सभी की कमाई आज के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। यह भविष्यवाणी टेस्ला के CEO एलन मस्क ने की है। एलन मस्क ने यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कही। उन्होंने मशहूर निवेशक रे डालियो की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भविष्य में “यूनिवर्सल हाई इनकम” का दौर आएगा, जब हर इंसान को इतनी अधिक आमदनी होगी कि पैसे बचाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी
एलन मस्क के मुताबिक, यह बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की वजह से आएगा. टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि इंसानों की बुनियादी जरूरतें बिना संघर्ष के पूरी हो सकेंगी. मस्क का मानना है कि जब हर व्यक्ति को पर्याप्त संसाधन आसानी से उपलब्ध होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए काम करना मजबूरी नहीं रह जाएगा.
हालांकि, मस्क ने ये नहीं बताया कि ऐसा सिस्टम कैसे लागू हो पाएगा. इससे पहले भी वह भविष्य में पैसे की घटती अहमियत को लेकर बयान दे चुके हैं. पिछले महीने वॉशिंगटन डीसी में आयोजित US–सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में एलन मस्क ने कहा था कि अगर AI और रोबोटिक्स में लगातार सुधार होता रहा, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तो आने वाले समय में पैसे की रेलेवेंस कम हो जाएगी खत्म हो सकती है.
इसी तरह की बात उन्होंने निखिल कामत के साथ एक इंटरव्यू में भी कही थी कि जब चीजें आसानी से मिलने लगेंगी और बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होंगी, तो पैसे की अहमियत अपने आप कम होती चली जाएगी. एलन मस्क का कहना है कि AI और रोबोटिक्स इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि अगले 10–20 सालों में काम करना इंसानों के लिए मजबूरी नहीं, बल्कि एक विकल्प बन जाएगा. उनके शब्दों में, “मेरा अनुमान है कि काम करना ऑप्शनल होगा. यह ठीक वैसा ही होगा जैसे लोग आज स्पोर्ट्स खेलते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं.”
मस्क ने इसे एक उदाहरण से समझाते हुए कहा, “अगर आप चाहें तो स्टोर से सब्जियां खरीद सकते हैं, या अपने बैकयार्ड में खुद उगा सकते हैं. बैकयार्ड में उगाना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें सब्जियां उगाने में मजा आता है.”
