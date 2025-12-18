18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनेस यूटिलिटी न्यूज

भविष्य में न कोई गरीब होगा, न पैसे बचाने की जरूरत होगी: मस्क

मस्क ने ये नहीं बताया कि ऐसा सिस्टम कैसे लागू हो पाएगा. इससे पहले भी वह भविष्य में पैसे की घटती अहमियत को लेकर बयान दे चुके हैं.

2 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 18, 2025

इससे पहले भी वह भविष्य में पैसे की घटती अहमियत को लेकर बयान दे चुके हैं. (PC: X/Elon Musk)

भविष्य में कोई गरीब नहीं होगा और सभी की कमाई आज के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। यह भविष्यवाणी टेस्ला के CEO एलन मस्क ने की है। एलन मस्क ने यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कही। उन्होंने मशहूर निवेशक रे डालियो की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भविष्य में “यूनिवर्सल हाई इनकम” का दौर आएगा, जब हर इंसान को इतनी अधिक आमदनी होगी कि पैसे बचाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी

'काम करना मजबूरी नहीं होगी'


एलन मस्क के मुताबिक, यह बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की वजह से आएगा. टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि इंसानों की बुनियादी जरूरतें बिना संघर्ष के पूरी हो सकेंगी. मस्क का मानना है कि जब हर व्यक्ति को पर्याप्त संसाधन आसानी से उपलब्ध होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए काम करना मजबूरी नहीं रह जाएगा.

हालांकि, मस्क ने ये नहीं बताया कि ऐसा सिस्टम कैसे लागू हो पाएगा. इससे पहले भी वह भविष्य में पैसे की घटती अहमियत को लेकर बयान दे चुके हैं. पिछले महीने वॉशिंगटन डीसी में आयोजित US–सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में एलन मस्क ने कहा था कि अगर AI और रोबोटिक्स में लगातार सुधार होता रहा, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तो आने वाले समय में पैसे की रेलेवेंस कम हो जाएगी खत्म हो सकती है.

'पैसे की अहमियत खत्म हो जाएगी'


इसी तरह की बात उन्होंने निखिल कामत के साथ एक इंटरव्यू में भी कही थी कि जब चीजें आसानी से मिलने लगेंगी और बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होंगी, तो पैसे की अहमियत अपने आप कम होती चली जाएगी. एलन मस्क का कहना है कि AI और रोबोटिक्स इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि अगले 10–20 सालों में काम करना इंसानों के लिए मजबूरी नहीं, बल्कि एक विकल्प बन जाएगा. उनके शब्दों में, “मेरा अनुमान है कि काम करना ऑप्शनल होगा. यह ठीक वैसा ही होगा जैसे लोग आज स्पोर्ट्स खेलते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं.”

मस्क ने इसे एक उदाहरण से समझाते हुए कहा, “अगर आप चाहें तो स्टोर से सब्जियां खरीद सकते हैं, या अपने बैकयार्ड में खुद उगा सकते हैं. बैकयार्ड में उगाना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें सब्जियां उगाने में मजा आता है.”

ये भी पढ़ें

दोस्त को दिया अपना क्रेडिट कार्ड! टैक्स नोटिस के लिए तैयार रहिए
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 05:56 pm

Hindi News / Business / Business Utility News / भविष्य में न कोई गरीब होगा, न पैसे बचाने की जरूरत होगी: मस्क

बड़ी खबरें

View All

बिजनेस यूटिलिटी न्यूज

कारोबार

ट्रेंडिंग

क्या सिर्फ 15,000 रुपये की सैलेरी में मिल सकता है Personal Loan? जानिए Minimum Income की शर्तें

Personal Loan
कारोबार

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आई मंदी, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

दोस्त को दिया अपना क्रेडिट कार्ड! टैक्स नोटिस के लिए रहिए तैयार

कारोबार

Richest royal families: इन शाही परिवारों के पास है कितना पैसा?

Richest royal families in India
कारोबार

Deadline Alert: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें आधार, बैंक और टैक्स से जुड़े ये काम, वरना हो जाएगा आपका नुकसान

31 December Deadline Alert
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.