क्या आप भी करते हैं SIP की ये 5 गलतियां! तुरंत बंद कर दीजिए, नहीं तो…



मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इससे घबराना नहीं है, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि जब भी मार्केट क्रैश हुआ या कोई बड़ी गिरावट आई तो लोग घबराहट में सबसे पहला काम SIP को बंद कर देते हैं. यही सबसे बड़ी गलती है. जबकि करना ये चाहिए कि जब मार्केट डाउन हो तब SIP को कतई बंद न करें, क्योंकि गिरे हुए बाजार में आपको म्यूचुअल फंड्स की ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं. इसका फायदा तब दिखता है जब बाजार बाउंस बैक करता है. तो यही यूनिट्स आपको वेल्थ बनाकर देती हैं. बाजार में गिरावटें आती रहती हैं, SIP अगर चालू रखते हैं तो लंबी अवधि में इन उतार-चढ़ाव का असर नहीं होता है, बल्कि एवरेजिंग का पूरा फायदा इसी में मिलता है.