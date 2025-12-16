घर और रिटायरमेंट दोनों का इंतजाम! जानिए ये स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग



मैंने ऊपर कहा कि SWP जादू है, लेकिन सही मायने में ये शुद्ध रूप से लीवरेज और कंपाउंडिंग का खेल है. हालांकि इसमें कुछ जोखिम भी शामिल होता है. म्यूचुअल फंड में रिटर्न फिक्स्ड नहीं होता है, इसमें मार्केट रिस्क शामिल होता है, इसलिए 12% का रिटर्न औसत लेकर चलते हैं. ये रिटर्न कम या ज्यादा भी हो सकता है, जो कि मार्केट पर निर्भर करता है. आपको फायदा तभी होगा जब आपका SWP रिटर्न आपके होम लोन की ब्याज दर से ज्यादा होगा. मतलब अगर होम लोन भी 8% पर है और रिटर्न भी 8% है तो अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, हो सकता है कि फंड की कमी भी पड़ जाए. अगर ये 12% से ऊपर रहा तो आपके खाते में 1.61 करोड़ से भी ज्यादा की रकम आएगी. सबकुछ मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है. इसलिए इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए.