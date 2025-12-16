SIP Vs RD Vs PPF: 4000 रुपये महीने की बचत पर कहां मिलेगा आपको सबसे ज्यादा रिटर्न?

एसआईपी और आरडी शुरु कराने के बाद आपके पास विकल्प होता है कि अवधि से पहले आप खाता बंद करवा कर पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, इसमें कुछ पैनल्टी कट सकती है। वहीं, पीपीएफ में ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता। इसमें आपको न्यूनतम 15 साल तक निवेश करना होता है। हालांकि, 5 साल के बाद कुछ स्पेशल केस जैसे कोई जानलेवा बीमारी हो, आपको या आपके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो या आप विदेश में निवास करने लगें। इस स्थिति में ब्याज दर घटा कर 6.1% कर दी जाती है और आपको पैसा मिल जाता है।