कारोबार

SIP Vs RD Vs PPF: 4000 रुपये महीने की बचत पर कहां मिलेगा आपको सबसे ज्यादा रिटर्न?

हर महीने 4,000 रुपये निवेश करने पर SIP, RD और PPF में रिटर्न अलग-अलग हो सकता है। 15 साल में SIP सबसे ज्यादा संभावित रिटर्न देता है, जबकि RD और PPF में थोड़ा कम रिटर्न मिलता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 16, 2025

SIP

SIP, RD और PPF में रिटर्न अलग-अलग हो सकता है। (PC: Pexels)

नए निवेशकों के लिए सेविंग शुरू करना कन्फ्यूजिंग हो सकता है। आरडी या पीपीएफ से लोग पहले से ही वाकिफ हैं, लेकिन एसआईपी हाल ही में प्रचलित होने लगा है। नए निवेशकों के लिए 4,000 रुपये की छोटी रकम से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना काफी आसान हो सकता है। इससे जेब पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा और सेविंग भी शुरु हो जाएगी। आज हम जानेंगे कि एसआईपी, आरडी या पीपीएफ में से आपके लिए सही विकल्प कौनसा हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना हो।

4,000 रुपये की SIP

यदि 15 साल तक 4,000 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड की एसआईपी में लगाए जाते हैं, तो 15 साल में कुल 19,03,726 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। यहां हमने 12 फीसदी औसत सालाना ब्याज दर मानी है। इस फंड में 11,83,726 रुपये ब्याज आय शामिल है।

4,000 रुपये की RD

यदि 15 साल तक 4,000 रुपये हर महीने आरडी में लगाए जाते हैं, तो 15 साल में कुल 7,20,000 रुपये का निवेश हो जाएगा। वहीं, अपेक्षित ब्याज दर 6.5% मानी जाए, तो कुल मूल्य 12,17,059 रुपये का होगा, जिसमें मुनाफा लगभग 4,97,059 रुपये का होगा।

4,000 रुपये का PPF निवेश

जहां आरडी और एसआईपी में कोई न्यूनतम अवधि तय नहीं है, वहीं पीपीएफ में कम से कम 15 साल तक आपको निवेश करने की बाध्यता होती है। अगर 15 साल तक 4,000 रुपये हर महीने पीपीएफ में लगाए जाते हैं, तो 15 साल में कुल 7,20,000 रुपये का निवेश हो जाएगा। वहीं, अपेक्षित ब्याज दर 7.1% मानी जाए, तो कुल मूल्य 13,01,827 रुपये का होगा, जिसमें मुनाफा लगभग 5,81,827 रुपये का होगा।

निवेश विकल्पमासिक निवेश (₹)अवधिकुल निवेश (₹)अनुमानित ब्याज दर (%)मैच्योरिटी वैल्यू (₹)कुल मुनाफा (₹)
SIP (म्यूचुअल फंड) 4,00015 साल7,20,00012%19,03,72611,83,726
RD (रिकरिंग डिपॉजिट)4,00015 साल7,20,0006.5%12,17,0594,97,059
PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड)4,00015 साल7,20,0007.1%13,01,8275,81,827

PPF में बाध्यता, बाकियों में लचीलापन

एसआईपी और आरडी शुरु कराने के बाद आपके पास विकल्प होता है कि अवधि से पहले आप खाता बंद करवा कर पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, इसमें कुछ पैनल्टी कट सकती है। वहीं, पीपीएफ में ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता। इसमें आपको न्यूनतम 15 साल तक निवेश करना होता है। हालांकि, 5 साल के बाद कुछ स्पेशल केस जैसे कोई जानलेवा बीमारी हो, आपको या आपके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो या आप विदेश में निवास करने लगें। इस स्थिति में ब्याज दर घटा कर 6.1% कर दी जाती है और आपको पैसा मिल जाता है।

संबंधित विषय:

SIP Investment

Updated on:

16 Dec 2025 12:45 pm

Published on:

16 Dec 2025 12:43 pm

Hindi News / Business / SIP Vs RD Vs PPF: 4000 रुपये महीने की बचत पर कहां मिलेगा आपको सबसे ज्यादा रिटर्न?

