कारोबार

Investment Tips: 20 साल में करीब 10 गुना बढ़ जाएगा आपका पैसा, इस तरह करेंगे निवेश तो मिलेगा खूब फायदा

Personal Finance: हर महीने थोड़ा-थोड़ा बचाकर निवेश करना अच्छी आदत है, लेकिन एकमुश्त निवेश के अपने अलग फायदे हैं और इससे छोटा निवेश भी बड़े चमत्कार दिखा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 01, 2025

Personal Finance tips

बड़ा फंड तैयार करने के लिए एकमुश्त निवेश अच्छा रहता है। (PC: perplexityAI)

Investment Tips: निवेश करते समय हमेशा एक सवाल मन में आता है कि एक बड़े फंड के लिए कितना निवेश सही रहेगा? इस सवाल का जवाब आपकी वित्तीय स्थिति और लक्ष्य पर निर्भर करता है। हालांकि, अगर आप सही रणनीति के तहत एकमुश्त निवेश करते हैं, तो छोटा अमाउंट भी बड़ा रिटर्न दे सकता है। चलिए आपको पूरा गणित समझाते हैं।

एकमुश्त निवेश के कई फायदे

एकमुश्त निवेश के कई फायदे (Lump sum Investment Benefits) हैं। सबसे पहला तो यही कि कंपाउंडिंग की पावर पहले दिन से ही पूरे प्रिंसिपल पर कमाई कराती है। इससे पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है और आप आसानी से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास कहीं से कुछ ज्यादा पैसा आता है, तो उसे एकसाथ निवेश करना समझदारी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप लंबे समय के लिए दो लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो समय के साथ उसके कई गुना तक बढ़ने की संभावना बनी रहेगी।

इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं सही

आज के समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड एकमुश्त निवेश का सबसे लोकप्रिय तरीका है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से यहां अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 2 लाख रुपए का एकमुश्त निवेश 10, 15 और 20 साल में कितना हो सकता है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, इतिहास बताता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबे समय में सालाना औसतन 12-14 प्रतिशत का रिटर्न देते आते हैं। हालांकि, 10 साल की अवधि के लिए रिटर्न आमतौर पर 10% के आसपास रहता है।

चलिए देखते हैं कि 2 लाख रुपए का एकमुश्त निवेश 10 साल अवधि में 10% प्रतिशत सालाना रिटर्न के साथ कितना बढ़ सकता है।

2 लाख का निवेश 10 साल के लिए:

कुल निवेश: 2,00,000 रुपए
निवेश की अवधि: 10 साल
अनुमानित रिटर्न: 10 प्रतिशत
अनुमानित कमाई: 3,18,748
कुल वैल्यू: 5,18,748

आपने देखा कि 2 लाख रुपए का एकमुश्त निवेश 10% के सालाना रिटर्न के साथ भी 2.5% तक बढ़ गया। अगर आप निवेश अवधि ज्यादा करते हैं, तो निवेशित रकम के और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना रहेगी। चलिए अब देखते हैं कि 2 लाख रुपए का निवेश 15 साल में कितना हो सकता है।

2 लाख का निवेश 15 साल के लिए:

कुल निवेश: 2,00,000 रुपए
निवेश की अवधि: 15 साल
अनुमानित रिटर्न: 12 प्रतिशत
अनुमानित कमाई: 8,94,713
कुल वैल्यू: 10,94,713 रुपए

इसी तरह यदि आप 2 लाख रुपए का एकमुश्त निवेश 20 साल की अवधि के लिए करते हैं, तो पैसा इस तरह बढ़ेगा।

2 लाख का निवेश 20 साल के लिए:

कुल निवेश: 2,00,000 रुपए
निवेश की अवधि: 20 साल
अनुमानित रिटर्न: 12 प्रतिशत
अनुमानित कमाई: 17,29,258
कुल वैल्यू: 19,29,258 रुपए

निवेश की सही रणनीति

इस कैलकुलेशन से पता चलता है कि छोटा एकमुश्त निवेश भी लंबी अवधि में बड़ा चमत्कार कर सकता है। सालाना 12 प्रतिशत के अनुमानित रिटर्न के साथ आपका निवेश 15 साल में 5 गुना और 20 साल में लगभग 10 तक बढ़ सकता है। इसलिए पैसा बनाने के लिए एकमुश्त राशि लंबे समय के लिए निवेश करना सही रणनीति है।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Published on:

01 Dec 2025 02:34 pm

Hindi News / Business / Investment Tips: 20 साल में करीब 10 गुना बढ़ जाएगा आपका पैसा, इस तरह करेंगे निवेश तो मिलेगा खूब फायदा

