Investment Tips: 20 साल में करीब 10 गुना बढ़ जाएगा आपका पैसा, इस तरह करेंगे निवेश तो मिलेगा खूब फायदा

एकमुश्त निवेश के कई फायदे (Lump sum Investment Benefits) हैं। सबसे पहला तो यही कि कंपाउंडिंग की पावर पहले दिन से ही पूरे प्रिंसिपल पर कमाई कराती है। इससे पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है और आप आसानी से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास कहीं से कुछ ज्यादा पैसा आता है, तो उसे एकसाथ निवेश करना समझदारी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप लंबे समय के लिए दो लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो समय के साथ उसके कई गुना तक बढ़ने की संभावना बनी रहेगी।