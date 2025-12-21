21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

15 साल का यह युवा आंत्रप्रेन्योर, तैयार कर रहा भारत की अगली स्टार्टअप पीढ़ी

शौर्य के आंत्रप्रेन्योरशिप सफर की शुरुआत तब शुरू हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल के बाद वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और वे इस समय को किसी क्रिएटिव काम में इस्तेमाल कर सकते हैं. बिल गेट्स से प्रेरित होकर उन्होंने नई स्किल्स सीखने में खुद को झोंक दिया.

2 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 21, 2025

शौर्य ने EntreprenX और LEAP जैसे प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स शुरू किए हैं (PC: Insta/Shaurya Gaikwad)

जिस उम्र में बच्चे स्कूल की किताबों में उलझे रहते हैं, उस उम्र में पुणे के शौर्य गायकवाड़ ने अपनी आंत्रप्रेन्योरशिप के सफर की शुरुआत कर दी. शौर्य आज 15 साल के हैं और यूथ आंत्रप्रेन्योर के तौर पर पहचाने जाते हैं. वो यंग आंत्रप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का सम्मान हासिल कर चुके हैं. माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंड एम्बेसेडर भी हैं, वर्ल्ड एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं, जो उनकी लगन और बिज़नेस स्किल को मान्यता देता है और टेक्नोलॉजी में उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है.

स्टार्टअप में दिखाया 'शौर्य'

शौर्य ने EntreprenX (अफोर्डेबल IT सर्विसेज जैसे कि ऐप्स और वेबसाइट्स ) और LEAP (युवा आंत्रप्रेन्योर्स की मेंटरिंग) जैसे प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स शुरू किए हैं, जिनका मकसद युवाओं को टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्किल्स और स्टार्टअप दुनिया से जोड़ना है. LEAP प्रोग्राम के जरिए वो 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों को बिज़नेस स्ट्रेटेजी, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और लीडरशिप जैसी स्किल्स सिखा रहे हैं. प्रोग्राम में रियल-वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज और इंडस्ट्री लीडर्स से मेंटरशिप भी शामिल है. साथ ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है जो युवा आंत्रप्रेन्योर्स के लिए लगातार लर्निंग और नेटवर्किंग की सुविधा देगा.

ऐसे शुरू हुआ सफर


शौर्य के आंत्रप्रेन्योरशिप सफर की शुरुआत तब शुरू हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल के बाद वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और वे इस समय को किसी क्रिएटिव काम में इस्तेमाल कर सकते हैं.
बिल गेट्स से प्रेरित होकर उन्होंने नई स्किल्स सीखने में खुद को झोंक दिया. जब शौर्य कक्षा 6 में थे तब उन्होंने कोडिंग करना सीख लिया था और 7वीं में उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पहला स्टार्टअप शुरू किया था. शौर्य का मानना है कि नौकरी करके वो कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं.

चुनौतियां और कामयाबी


हालांकि सफर आसान नहीं था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उनकी शुरुआती कोशिशों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. जैसे - भरोसा हासिल करना, संसाधनों तक पहुंच बनाना, शिक्षा और तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बनाए रखना. शौर्य ने इन सभी मुश्किलों का सामान किया और अंत में उपलब्धियां हासिल कीं, जैसे वो लेखक भी बने और उन्होंने 'Young Entrepreneur of the Year 2024' का खिताब भी जीता. शौर्य का लक्ष्य एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप सीखने वाले युवाओं को जोड़ सके.
शौर्य हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एडवाइजरी काउंसिल में भी शामिल हैं.

आज की तारीख में शौर्य देश की कई बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं, टॉप कॉलेज और बड़े इवेंट्स में युवाओं को आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरित करते हैं. उन्होंने एक AI प्लेटफॉर्म GoLeap भी लॉन्च किया है जिसमें वो इंडस्ट्री के जाने-माने लोगों को उन छात्रों की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें

एप्पल को-फाउंडर जिसने कौड़ियों के भाव बेच दिए 10% शेयर! आज होते $400 बिलियन! अब यूं गुजार रहे जिंदगी
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Dec 2025 02:01 pm

Published on:

21 Dec 2025 02:00 pm

Hindi News / Business / 15 साल का यह युवा आंत्रप्रेन्योर, तैयार कर रहा भारत की अगली स्टार्टअप पीढ़ी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

एप्पल को-फाउंडर जिसने कौड़ियों के भाव बेच दिए 10% शेयर! आज होते $400 बिलियन! अब यूं गुजार रहे जिंदगी

कारोबार

सोना तो चढ़ा, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक्स क्यों पिटे! कल्याण, सेनको, पीसी ज्वेलर्स 42% तक टूटे

कारोबार

NPS के नए नियम: गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स को मिलेगी ज्यादा निकासी और लोन की सुविधा, जानिए डिटेल

retirement
कारोबार

घूमने का बना रहे हैं प्लान? Credit Card से ऐसे बनाएं ट्रैवल किफायती और आरामदायक, जानिए 4 स्मार्ट तरीके

Holidays
कारोबार

Gold Silver Price: रुपये में मजबूती से टूट गए गोल्ड के भाव, अगले हफ्ते कैसी रहेंगी सोने-चांदी की कीमतें? एक्सपर्ट से जानिए

Gold Silver Price
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.