एप्पल को-फाउंडर जिसने कौड़ियों के भाव बेच दिए 10% शेयर! आज होते $400 बिलियन! अब यूं गुजार रहे जिंदगी

मगर, अभी कॉन्ट्रैक्ट की स्याही भी नहीं सूखी थी कि वेन ने एक चौंकाने वाला फैसला कर लिया, जिसे इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी चूक के रूप में जाना गया. उस वक्त वेन ने अपनी हिस्सेदारी सिर्फ 800 डॉलर में बेच दी थी और बाद में कंपनी पर किसी भी तरह का दावा छोड़ने के बदले उन्हें 1,500 डॉलर और मिले. अगर वेन अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचते तो एप्पल का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा होने की वजह से उसकी कीमत 400 बिलियन डॉलर तक हो सकती थी. हालांकि जब नए निवेशक कंपनी से जुड़े और 1980 में एप्पल शेयर बाजार में लिस्ट हुई, तो समय के साथ स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक की हिस्सेदारी भी घटती गई. रोनाल्ड वेन भी अगर कंपनी में बने रहते, तो उनकी भी हिस्सेदारी घटती.