सोना तो चढ़ा, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक्स क्यों पिटे! कल्याण, सेनको, पीसी ज्वेलर्स 42% तक टूटे

बीते एक साल में सोने की कीमतों में 75% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है. MCX पर सोना वायदा 76,400 रुपये के करीब था, जो कि आज 1,34,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर है. लेकिन जब हम ज्वेलरी स्टॉक्स को देखते हैं तो ज्यादातर में 10% से लेकर 42% तक की गिरावट देखने को मिली है. अगर टॉप 10 शेयरों की बात करें तो सिर्फ टाइटन और थंगामाइल ज्वेलरी (Thangamayil Jewellery) सिर्फ दो स्टॉक्स हैं जिनमें बीते एक साल में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है.