कारोबार

सोना तो चढ़ा, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक्स क्यों पिटे! कल्याण, सेनको, पीसी ज्वेलर्स 42% तक टूटे

ऐसा क्यों हो रहा है कि सोने की कीमतें तो चढ़ रही हैं, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक बीते एक साल में लगातार गिरावट दिखा रहे हैं, इसके कारण समझिए.

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 21, 2025

सोने के दाम बीते के एक साल में 75% तक बढ़े हैं, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक गिरे हैं (PC: Canva)

सोने और चांदी की कीमतों में भले ही जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन तेजी की ये चमक शेयर बाजार में ज्वेलरी स्टॉक की कीमतों में नहीं दिखाई दे रही है. टॉप 10 ज्वेलरी शेयरों में से 8 की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है.

बीते एक साल में सोने की कीमतों में 75% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है. MCX पर सोना वायदा 76,400 रुपये के करीब था, जो कि आज 1,34,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर है. लेकिन जब हम ज्वेलरी स्टॉक्स को देखते हैं तो ज्यादातर में 10% से लेकर 42% तक की गिरावट देखने को मिली है. अगर टॉप 10 शेयरों की बात करें तो सिर्फ टाइटन और थंगामाइल ज्वेलरी (Thangamayil Jewellery) सिर्फ दो स्टॉक्स हैं जिनमें बीते एक साल में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है.

  • Titan: बीते एक साल में इस स्टॉक ने 15.8% का रिटर्न दिया है. साल भर पहले 23 दिसंबर, 2024 का इसका भाव 3,397 रुपये था, जो कि अब 3,933.50 रुपये है.
  • Thangamayil Jewellery: इस स्टॉक ने एक साल में 78.76% का रिटर्न दिया है. साल भर पहले 1,856 रुपये भाव था, जो कि अब 3,318 रुपये पर है.
  • Senco Gold: ये स्टॉक बीते एक साल में 42% रुपये फिसल चुका है, साल भर पहले ये 540 रुपये पर था, अब 317.50 रुपये पर है
  • Motisons Jewellers: बीते एक साल में 42% तक फिसल चुका है, 26.63 रुपये से गिरकर अब ये 15.62 रुपये पर आ चुका है
  • PC Jeweller: ये पिछले एक साल में 37% से ज्यादा कमजोर हुआ है, साल भर पहले ये 15.98 रुपये पर था, अब 10 रुपये पर है
  • Kalyan Jewellers: ये बीते एक साल 33% तक टूट चुका है, साल भर पहले 23 दिसंबर, 2024 को ये 724 रुपये था. अब ये 482.90 रुपये पर है.
  • Sky Gold & Diamonds: बीत एक साल में ये शेयर 21.55% टूट चुका है, साल भर पहले 408 रुपये पर था, अब ये 320 रुपये पर है
  • PN Gadgil: बीते एक साल में ये शेयर 13% टूटा है, एक साल पहले 702.40 रुपये पर था, अब 609 रुपये पर है
  • Rajesh Exports: बीते एक साल में शेयर 9% टूटा है, 230 रुपये के भाव से अब ये 210 रुपये पर आ चुका है. हालांकि शुक्रवार को इसमें 11.15% की जोरदार तेजी देखने को मिली थी.
  • Bluestone Jewellery: बीते एक साल में ये शेयर 7% टूट चुका है, साल भर पहले 546 रुपये का भाव था अब 508.10 रुपये है

ज्वेलरी शेयरों में गिरावट क्यों है?


ऐसा क्यों हो रहा है कि सोने की कीमतें तो चढ़ रही हैं, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक उल्टी दिशा में भाग रहे हैं. इसके मुख्य तौर पर 3 कारण हैं.

  1. ज्वेलर्स के लिए फिजिकल सोना कच्चा माल होता है. अगर सोने के दाम बढ़ेंगे तो ज्वेलर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे यानी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, जिससे उसके मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा. ज्वेलरी के दाम बढ़ेंगे तो कस्टमर्स के लिए ज्वेलरी खरीदना महंगा हो जाएगा, इससे कंज्यूमर डिमांड गिरेगी.
  2. जैसे ही ज्वेलरी के दाम बढ़ते हैं, कस्टमर्स या तो खरीदारी को बाद के लिए टाल देते हैं, या फिर सस्ती ज्वेलरी खरीदते हैं. इससे सेल्स वॉल्यूम में गिरावट आती है. जहां तक टाइटन के चढ़ने की बात है, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रैंड है, उसके पास पुरानी इंवेंट्रीज हैं, जिससे कीमतों के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को मैनेज कर सकता है
  3. ज्वेलरी कंपनियों को बहुत इन्वेंटरी रखना पड़ता है, अगर ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो तो फंडिंग महंगी हो जाती है.

यानी कुल मिलाकर हम मोटा-मोटा ये समझ सकते हैं कि सोना महंगा होने से ज्वेलरी की डिमांड कम हुई है, खासकर छोटे और मध्यम कैटेगरी के ज्वेलर्स पर इसका ज्यादा असर देखने को मिला है, लेकिन बड़े और मजबूत ब्रांड जैसे टाइटन इस प्रभाव से बचने में कामयाब रहे हैं.

डिस्क्लेमर: ये किसी भी तरह से किसी भी शेयर में खरीद-बिक्री की राय नहीं है. शेयरों को लेकर कोई भी फैसला अपने निवेश सलाहकार की राय पर करें

