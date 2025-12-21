सोना तो चढ़ा, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक्स क्यों पिटे! कल्याण, सेनको, पीसी ज्वेलर्स 42% तक टूटे

सोने के दाम बीते के एक साल में 75% तक बढ़े हैं, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक गिरे हैं (PC: Canva)
सोने और चांदी की कीमतों में भले ही जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन तेजी की ये चमक शेयर बाजार में ज्वेलरी स्टॉक की कीमतों में नहीं दिखाई दे रही है. टॉप 10 ज्वेलरी शेयरों में से 8 की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है.
बीते एक साल में सोने की कीमतों में 75% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है. MCX पर सोना वायदा 76,400 रुपये के करीब था, जो कि आज 1,34,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर है. लेकिन जब हम ज्वेलरी स्टॉक्स को देखते हैं तो ज्यादातर में 10% से लेकर 42% तक की गिरावट देखने को मिली है. अगर टॉप 10 शेयरों की बात करें तो सिर्फ टाइटन और थंगामाइल ज्वेलरी (Thangamayil Jewellery) सिर्फ दो स्टॉक्स हैं जिनमें बीते एक साल में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है.
ऐसा क्यों हो रहा है कि सोने की कीमतें तो चढ़ रही हैं, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक उल्टी दिशा में भाग रहे हैं. इसके मुख्य तौर पर 3 कारण हैं.
यानी कुल मिलाकर हम मोटा-मोटा ये समझ सकते हैं कि सोना महंगा होने से ज्वेलरी की डिमांड कम हुई है, खासकर छोटे और मध्यम कैटेगरी के ज्वेलर्स पर इसका ज्यादा असर देखने को मिला है, लेकिन बड़े और मजबूत ब्रांड जैसे टाइटन इस प्रभाव से बचने में कामयाब रहे हैं.
डिस्क्लेमर: ये किसी भी तरह से किसी भी शेयर में खरीद-बिक्री की राय नहीं है. शेयरों को लेकर कोई भी फैसला अपने निवेश सलाहकार की राय पर करें
