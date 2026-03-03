3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Holi 2026 Bank Holiday: 4 मार्च को कहां बंद रहेंगे बैंक? देखें राज्यवार पूरी लिस्ट

Holi 2026 Bank Holiday: होली 2026 पर 4 मार्च को अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। जानें आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं और डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी या नहीं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 03, 2026

Holi 2026 Bank Holiday

Holi 2026 Bank Holiday (photo- gemini ai)

Holi 2026 Bank Holiday: अगर आप बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, चेक जमा करना है, कैश निकालना है या लॉकर विजिट करना है, तो जरा रुक जाइए। हो सकता है आपकी ब्रांच बंद हो। होली 2026 के बैंक हॉलिडे इस बार अलग-अलग तारीखों में बंटे हुए हैं, इसलिए हर शहर में स्थिति एक जैसी नहीं है।

4 मार्च को कहां बंद रहेंगे बैंक?

4 मार्च 2026 को 18 शहरों और क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे। इनमें अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, गंगटोक, इंफाल, ईटानगर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, शिलॉन्ग और शिमला शामिल हैं। यानी एक दिन पहले खुले बैंक अगले दिन बंद मिल सकते हैं।

दो दिन लगातार बंद रहने वाले राज्य

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बैंक लगातार दो दिन बंद रहेंगे। यहां होली से जुड़े अलग-अलग आयोजनों की वजह से दो दिन की छुट्टी पड़ रही है। अगर आप इन राज्यों में हैं, तो कैश और जरूरी काम पहले ही निपटा लें।

घबराने की जरूरत नहीं

अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम से कैश निकासी जैसी सुविधाएं सामान्य रूप से काम करेंगी। NEFT और RTGS से फंड ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट या चेकबुक की रिक्वेस्ट, क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े काम भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं। यानी ब्रांच बंद होने का मतलब यह नहीं कि आपका काम पूरी तरह रुक जाएगा।

मार्च बना हॉलिडे महीना

मार्च 2026 में कुल मिलाकर 18 बैंक छुट्टियां रहेंगी। इसमें दूसरे और चौथे शनिवार, सभी रविवार और कई बड़े त्योहार शामिल हैं। होलिका दहन, ईद-उल-फितर, गुड़ी पड़वा, राम नवमी और महावीर जयंती जैसे अवसरों पर भी अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

ये भी पढ़ें

Bank Holiday in March 2026: नवरात्र, ईद, होली, रामनवमी… इस महीने अलग-अलग हिस्सों में कुल 18 दिन बंद रहेंगे बैंक
कारोबार
Bank Holiday in March 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Mar 2026 06:00 pm

Published on:

03 Mar 2026 05:22 pm

Hindi News / Business / Holi 2026 Bank Holiday: 4 मार्च को कहां बंद रहेंगे बैंक? देखें राज्यवार पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

महायुद्ध का खौफनाक सच और खर्च!

US-Iran War Defense Budget
कारोबार

अमेरिका-ईरान जंग से कितना महंगा हुआ सोना?

Gold Silver Price
कारोबार

Pakistan Stock Market Crash: पाकिस्तानी शेयर बाजार में मचा कोहराम! इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट, 10% टूटा, जानें वजह

Pakistan Stock Market Crash
कारोबार

Share Market Crash: जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, निवेशकों के 6.5 लाख करोड़ डूबे, जानिए मार्केट का हाल

Share Market
कारोबार

Defence Stocks: सेंसेक्स 1500 पॉइंट डाउन, हर तरफ बिकवाली, फिर भी 14% तक चढ़ गए इस सेक्टर के शेयर

Defence Stocks List
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.