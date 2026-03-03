Holi 2026 Bank Holiday: 4 मार्च को कहां बंद रहेंगे बैंक? देखें राज्यवार पूरी लिस्ट

अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम से कैश निकासी जैसी सुविधाएं सामान्य रूप से काम करेंगी। NEFT और RTGS से फंड ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट या चेकबुक की रिक्वेस्ट, क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े काम भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं। यानी ब्रांच बंद होने का मतलब यह नहीं कि आपका काम पूरी तरह रुक जाएगा।