5-Day Workweek For Banks: क्या बैंकों में शुरू होने वाली है 5-डे वर्किंग की व्यवस्था, सरकार कब देगी प्रस्ताव को मंजूरी?

बैंक कर्मियों का 5-डेज बैंकिंग का प्रस्ताव काफी पुराना है। 2023 में इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच इस पर सहमति बनी थी। इसी साल 25 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। बैंक यूनियनों ने सरकार को यह आश्वासन भी दिया है कि 5-डेज बैंकिंग से कामकाज प्रभावित नहीं होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि बैंक कर्मचारी हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करेंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC) का मानना है कि 5-डेज बैंकिंग से कर्मचारियों का हौसला बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और बैंकिंग सेक्टर काम करने के मॉर्डन तरीकों के साथ खुद को अलाइन कर पाएगा।