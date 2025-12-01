Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

5-Day Workweek For Banks: क्या बैंकों में शुरू होने वाली है 5-डे वर्किंग की व्यवस्था, सरकार कब देगी प्रस्ताव को मंजूरी?

Saturday bank holiday proposal: बैंक कर्मचारी कामकाज के बढ़ते बोझ का हवाला देते हुए 5-डेज बैंकिंग पर जोर दे रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कई बार वह हड़ताल भी कर चुके हैं। हालांकि, सरकार ने इस प्रस्ताव को न तो अब तक मंजूरी दी है और न ही इससे इनकार किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 01, 2025

5 Days Banking News

बैंककर्मी लंबे समय से हर शनिवार को छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। (PC: AI)

बैंक कर्मचारी पिछले काफी समय से 5-डेज बैंकिंग (5-Days Banking) की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि काम का बोझ काफी बढ़ गया है और वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए यह जरूरी है। इसके साथ ही वह ये सवाल भी पूछते हैं कि जब आरबीआई, एलआईसी जैसे दूसरे सरकारी संस्थानों में 5-दिन कामकाज की व्यवस्था है, तो बैंकों में इसे लागू क्यों नहीं किया जा सकता? कुछ वक्त पहले बैंक यूनियन ने एक प्रस्ताव पेश करते हुए यह भी बताया था कि 5-डेज बैंकिंग से कामकाज प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि बैंक कर्मचारी कुछ अतिरिक्त देर तक काम करेंगे।

काफी पुराना है प्रस्ताव

बैंक कर्मियों का 5-डेज बैंकिंग का प्रस्ताव काफी पुराना है। 2023 में इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच इस पर सहमति बनी थी। इसी साल 25 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। बैंक यूनियनों ने सरकार को यह आश्वासन भी दिया है कि 5-डेज बैंकिंग से कामकाज प्रभावित नहीं होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि बैंक कर्मचारी हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करेंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC) का मानना है कि 5-डेज बैंकिंग से कर्मचारियों का हौसला बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और बैंकिंग सेक्टर काम करने के मॉर्डन तरीकों के साथ खुद को अलाइन कर पाएगा।

अब तक क्या हुआ?

5-डेज बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी कई बार हड़ताल पर भी जा चुके हैं। मार्च, 2025 में इस मांग ने तब जोर पकड़ा, जब IBA और बैंक यूनियनों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक जॉइन्ट नोट साइन किया और उसे विचार करने के लिए सरकार को भेज दिया। जुलाई में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि प्रस्ताव विचाराधीन है। इससे पहले, अप्रैल में सरकार ने संकेत दिया था कि सप्ताह में पांच दिन कामकाज के प्रस्ताव को वित्त वर्ष 2025-26 में लागू करने की संभावना कम है। 5-डेज बैंकिंग के लिए वित्त मंत्रालय और आरबीआई की मंजूरी जरूरी है।

अभी क्या है व्यवस्था?

बैंक फिलहाल अगस्त, 2015 में लागू किए गए सिस्टम को फॉलो करते हैं। सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। शेष सभी शनिवार को बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहते हैं।

काम का बोझ बढ़ा

बैंक कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में काम का बोझ काफी बढ़ा है। ऐसे में 5-डेज बैंकिंग से उन्हें न केवल कुछ राहत मिलेगी बल्कि परिवार के साथ बिताने के लिए कुछ अतिरिक्त समय भी मिल जाएगा। बता दें कि इसी साल जुलाई में एक बैंक कर्मी ने काम के बोझ का हवाला देते हुए आत्महत्या कर ली थी। महाराष्ट्र के बारामती में पोस्टेड बैंक मैनेजर का शव उनके केबिन में ही मिला था, उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।

कब मिलेगी मंजूरी?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5-डेज बैंकिंग के प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिल सकती है? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सरकार प्रस्ताव पर अभी भी विचार कर रही है। इसके लिए वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मंजूरी आवश्यक है। जब तक हरी झंडी नहीं मिल जाती, बैंकों को मौजूदा सिस्टम के तहत ही काम करना होगा, यानी - दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी।

ये भी पढ़ें

SIP Tips: रोज 2 कप चाय पीना छोड़ दें तो आप बन सकते हैं करोड़पति, जानिए कैसे
कारोबार
How to Become Crorepati

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Dec 2025 09:50 am

Hindi News / Business / 5-Day Workweek For Banks: क्या बैंकों में शुरू होने वाली है 5-डे वर्किंग की व्यवस्था, सरकार कब देगी प्रस्ताव को मंजूरी?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

हवाई यात्रा होने वाली है महंगी; दिल्ली, मुंबई में एयरपोर्ट चार्ज 22 गुना तक बढ़ेंगे!

कारोबार

आज से बदल गए ये 7 बड़े नियम, आधार से लेकर LPG, पेंशन, बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा असर

Rule Changed
कारोबार

कभी सोचा है बीयर बोतल के ढक्कन में 21 Ridges ही क्यों होते हैं? वजह जान बनाने वाले को करेंगे सलाम

Beer Bottle Cap 21 Ridges Science
कारोबार

महीने के अंत में हमेशा कंगाल? पैसे बचाने के ये 10 आसान तरीके आज़माएं

कारोबार

एलन मस्क की xAI में 36 घंटे की नॉन-स्टॉप शिफ्ट! सोशल मीडिया पर मचा बवाल

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.