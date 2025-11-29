Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

SIP Tips: रोज 2 कप चाय पीना छोड़ दें तो आप बन सकते हैं करोड़पति, जानिए कैसे

How to Become Crorepati: आप हर रोज छोटी-छोटी बचत करके भी करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए आपको नियमित निवेश और धैर्य की जरूरत होगी। कंपाउंडिंग की मदद से आप बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 29, 2025

How to Become Crorepati

छोटी-छोटी बचत से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। (PC: Gemini)

SIP Calculator: बहुत से लोग तंग आर्थिक स्थिति और गरीबी से हार मान जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। उन्हें तंगहाली में ही गुजारा करना होगा। देखिए, अमीर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जब आपका माइंडसेट चेंज होगा और आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो आगे का रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। और भी कुछ नहीं, तो आप रोज 2 कप चाय छोड़कर भी करोड़पति बन सकते हैं। भारत में अधिकतर लोग चाय पीते हैं। कई तो दिन में 3-4 कप चाय पी जाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप रोज 2 कप चाय छोड़कर करोड़पति बन सकते हैं।

करोड़पति बनने के लिए क्या करना होगा?

एक कप चाय आमतौर पर 10 रुपये की मिलती है। जब आप रोज 2 कप चाय पीना छोड़ दोगे, तो रोज के 20 रुपये बचा लोगे। यानी एक महीने में आप 600 रुपये बचा लेंगे। अब आप इन 600 रुपये की किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा सकते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको आसानी से सालाना औसत 15 फीसदी रिटर्न मिल सकता है।

ऐसे बनेगा 1.38 करोड़ रुपये का फंड

600 रुपये महीने की यह एसआईपी आपको 40 साल तक करनी है। इससे मैच्योरिटी पर आपको पास 1,38,28,002 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इसमें 1,35,40,002 रुपये आपकी ब्याज आय है और सिर्फ 2,88,000 रुपये निवेश राशि है। मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र से 600 रुपये महीने की एसआईपी शुरू की है, तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के समय आपके पास 1,38,28,002 रुपये होंगे।

विवरणआंकड़ा
रोज की बचत (2 कप चाय न पीने पर)₹20
महीने की बचत₹600
महीने का SIP निवेश₹600
निवेश अवधि40 वर्ष
अनुमानित वार्षिक रिटर्न15%
कुल निवेश राशि (40 साल में)₹2,88,000
कुल फंड (मैच्योरिटी पर)₹1,38,28,002
कुल ब्याज/ग्रोथ₹1,35,40,002
SIP शुरू करने की उम्र20 वर्ष
मैच्योरिटी/रिटायरमेंट उम्र60 वर्ष

कंपाउंडिंग का मिलता है फायदा

आपने इस निवेश में देखा कि 1.38 करोड़ रुपये के फंड में 1.35 करोड़ रुपये तो ब्याज आय ही है। यह कंपाउंडिंग के चलते हुआ है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में कंपाउंडिग का फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

ये भी पढ़ें

Post Office की इस FD में मिलता है सबसे ज्यादा रिटर्न, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस
कारोबार
Post Office FD Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Nov 2025 01:16 pm

Hindi News / Business / SIP Tips: रोज 2 कप चाय पीना छोड़ दें तो आप बन सकते हैं करोड़पति, जानिए कैसे

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

झुनझुनवाला से लेकर केडिया तक… दिग्गजों के पोर्टफोलियो में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए किसने, कहां लगाया पैसा

Stock Market News
कारोबार

अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं है Loan की गारंटी, बैंक इन बातों पर भी देते हैं ध्यान

Credit Score and Loan
कारोबार

Bank Holiday Today: आज शनिवार, 29 नवंबर को बैंक खुले रहेंगे या नहीं? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday Today
कारोबार

Gold Price Today: चांदी 17,000 रुपये उछली, सोने में 3600 रुपये की जबरदस्त तेजी, जानिए और कितना भागेगा गोल्ड

Gold Price Outlook
कारोबार

ISB स्टूडेंट्स के खिले चेहरे, 175 से ज्यादा इंटर्नशिप ऑफर, 7.3 लाख का हाईएस्ट स्टाइपेंड

ISB Internship Report 2025
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.