SIP Tips: रोज 2 कप चाय पीना छोड़ दें तो आप बन सकते हैं करोड़पति, जानिए कैसे

SIP Calculator: बहुत से लोग तंग आर्थिक स्थिति और गरीबी से हार मान जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। उन्हें तंगहाली में ही गुजारा करना होगा। देखिए, अमीर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जब आपका माइंडसेट चेंज होगा और आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो आगे का रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। और भी कुछ नहीं, तो आप रोज 2 कप चाय छोड़कर भी करोड़पति बन सकते हैं। भारत में अधिकतर लोग चाय पीते हैं। कई तो दिन में 3-4 कप चाय पी जाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप रोज 2 कप चाय छोड़कर करोड़पति बन सकते हैं।
एक कप चाय आमतौर पर 10 रुपये की मिलती है। जब आप रोज 2 कप चाय पीना छोड़ दोगे, तो रोज के 20 रुपये बचा लोगे। यानी एक महीने में आप 600 रुपये बचा लेंगे। अब आप इन 600 रुपये की किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा सकते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको आसानी से सालाना औसत 15 फीसदी रिटर्न मिल सकता है।
600 रुपये महीने की यह एसआईपी आपको 40 साल तक करनी है। इससे मैच्योरिटी पर आपको पास 1,38,28,002 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इसमें 1,35,40,002 रुपये आपकी ब्याज आय है और सिर्फ 2,88,000 रुपये निवेश राशि है। मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र से 600 रुपये महीने की एसआईपी शुरू की है, तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के समय आपके पास 1,38,28,002 रुपये होंगे।
|विवरण
|आंकड़ा
|रोज की बचत (2 कप चाय न पीने पर)
|₹20
|महीने की बचत
|₹600
|महीने का SIP निवेश
|₹600
|निवेश अवधि
|40 वर्ष
|अनुमानित वार्षिक रिटर्न
|15%
|कुल निवेश राशि (40 साल में)
|₹2,88,000
|कुल फंड (मैच्योरिटी पर)
|₹1,38,28,002
|कुल ब्याज/ग्रोथ
|₹1,35,40,002
|SIP शुरू करने की उम्र
|20 वर्ष
|मैच्योरिटी/रिटायरमेंट उम्र
|60 वर्ष
आपने इस निवेश में देखा कि 1.38 करोड़ रुपये के फंड में 1.35 करोड़ रुपये तो ब्याज आय ही है। यह कंपाउंडिंग के चलते हुआ है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में कंपाउंडिग का फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
