SIP Tips: रोज 2 कप चाय पीना छोड़ दें तो आप बन सकते हैं करोड़पति, जानिए कैसे

SIP Calculator: बहुत से लोग तंग आर्थिक स्थिति और गरीबी से हार मान जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। उन्हें तंगहाली में ही गुजारा करना होगा। देखिए, अमीर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जब आपका माइंडसेट चेंज होगा और आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो आगे का रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। और भी कुछ नहीं, तो आप रोज 2 कप चाय छोड़कर भी करोड़पति बन सकते हैं। भारत में अधिकतर लोग चाय पीते हैं। कई तो दिन में 3-4 कप चाय पी जाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप रोज 2 कप चाय छोड़कर करोड़पति बन सकते हैं।