सस्ती हो गई चांदी, 1 दिन में 9,000 रुपये टूटे भाव! फिर भी दिया 120% रिटर्न



डॉलर इंडेक्स में मजबूती के संकेतों के चलते सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव दिखा है. जब डॉलर महंगा होता है तो सोना-चांदी खरीदने के लिए किफायती नहीं रह जाता है, इसलिए भाव गिर जाते हैं. बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी भी एक वजह है, जिसकी वजह से निवेशक सोना-चांदी छोड़कर बॉन्ड की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि उनको वहां पर ज्यादा ब्याज मिलता है. इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर सख्त रवैये से भी अनिश्चितता बढ़ी है. अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहीं, तो सोने-चांदी के लिए ये बात निगेटिव होती है. साथ ही 2 लाख के पार चांदी के भाव निकलने से मुनाफावसूली भी हुई. इन सबने मिलकर चांदी और सोने की कीमतों पर दबाव बनाया