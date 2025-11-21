12वीं फेल, टॉयलेट साफ किया, वेटर बना… फिर मां की याद में खड़ा कर दिया करोड़ों का बिजनेस

विभांशु को जैसे अपने जीवन का लक्ष्य मिल चुका था। होटल मैनेजमेंट के पहले साल में उन्होंने 94.2% के साथ टॉप किया। छुट्टियों के दौरान वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेसमेंट के लिए ITC दार्जिलिंग भेजे गए। ये विभांशु के लिए बहुत बड़ा दिन था, सुबह अच्छी तरह से तैयार होकर वो होटल पहुंचे, तो उनके हाथ में एक डस्टर थमा दिया गया और कहा गया कि जाकर टॉयलेट साफ करो। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन पूरे महीने उनसे यही काम करवाया गया और स्टाइपेंड के तौर पर 500 रुपये दिए गए। नाराज होने या नौकरी छोड़ने की बजाय वो डटे रहे, महीने के अंत में उन्होंने अपने जनरल मैनेजर के पैर छुए और धन्यवाद दिया। इस कड़वे अनुभव ने विभांशु को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की पहली बड़ी सीख दी थी।