Home Loan Rates: दिसंबर में इन बैंकों ने सस्ता किया होम लोन, जानिए EMI पर क्या असर पड़ेगा

अगर औसतन 0.25% ब्याज दर में कटौती को आधार मानें, तो 30 लाख रुपये के होम लोन पर ईएमआई में साफ असर दिखता है। मान लीजिए लोन की अवधि 20 साल है। अगर कटौती से पहले ब्याज दर करीब 8.50% थी, तो ईएमआई लगभग 26,035 रुपये बनती थी। अब दर घटकर 8.25% होने पर ईएमआई भी घटकर करीब 25,562 रुपये रह जाती है। यानी हर महीने लगभग 473 रुपये की बचत होगी। पूरे 20 साल में यह बचत 1 लाख रुपये से ज्यादा तक पहुंच सकती है। इस तरह रेपो रेट घटने के बाद बैंकों की ब्याज दरों में कमी सीधे तौर पर होम लोन लेने वालों के लिए राहत लेकर आती है।