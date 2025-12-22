22 दिसंबर 2025,

सोमवार

कारोबार

Home Loan Rates: दिसंबर में इन बैंकों ने सस्ता किया होम लोन, जानिए EMI पर क्या असर पड़ेगा

Home Loan Rates: दिसंबर में RBI द्वारा रेपो रेट घटाने के बाद 8 बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें कम की हैं। इससे EMI में भी सीधा असर पड़ेगा। जानिए किन बैंकों ने दरें घटाईं और 30 लाख के लोन पर कितनी मासिक बचत होगी।

Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 22, 2025

Home Loan

बैंकों ने ब्याज दरों में औसतन 0.25 फीसदी कटौती की है। (PC: Freepik)

Home Loan Rates: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर में रेपो रेट को घटा कर आम जनता को राहत प्रदान ​की है। RBI के इस निर्णय के बाद बैंकों ने लोन की ब्याज दरें भी घटा दी हैं। देश के आठ बैंकों ने अपनी होम लोन की ब्याज दरों को कम कर दिया है। इस कदम से होम लोन की ईएमआई भी कम हो जाएगी। आइए जानते हैं कि देश के किन आठ बैंकों में होम लोन की ब्याज दरें कम हुई हैं और वे ईएमआई पर कया असर डालती हैं।

किस बैंक ने कितना सस्ता किया होम लोन

  • केनरा बैंक ने RLLR में 0.25% की कटौती कर दर 8.25% से घटाकर 8% कर दी है, जिससे RLLR-लिंक्ड लोन की EMI कम होगी।
  • पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपनी RLLR को 8.35% से घटाकर 8.10% कर दिया है, जबकि MCLR और बेस रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने MCLR, EBLR और RLLR समेत सभी लेंडिंग रेट्स में 0.25% तक की कटौती कर करोड़ों ग्राहकों को राहत दी है।
  • बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेंचमार्क रिटेल लोन लेंडिंग रेट 8.15% से घटाकर 7.90% कर दिया है।
  • बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट (RBLR) को 8.35% से घटाकर 8.10% कर दिया है।
  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने RLLR में 0.25% कटौती कर इसे 7.10% कर दिया है, जिससे होम लोन और कार लोन सस्ते हुए हैं।
  • इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने RLLR संशोधित कर 8.10% कर दी है, जबकि 1-साल की MCLR 8.80% पर बनी हुई है।
  • इंडियन बैंक ने RBLR को 8.20% से घटाकर 7.95% कर दिया है और MCLR में भी 5 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब देखते हैं कि होम लोन की ईएमआई कितनी होगी।

कितनी होगी नई EMI?

अगर औसतन 0.25% ब्याज दर में कटौती को आधार मानें, तो 30 लाख रुपये के होम लोन पर ईएमआई में साफ असर दिखता है। मान लीजिए लोन की अवधि 20 साल है। अगर कटौती से पहले ब्याज दर करीब 8.50% थी, तो ईएमआई लगभग 26,035 रुपये बनती थी। अब दर घटकर 8.25% होने पर ईएमआई भी घटकर करीब 25,562 रुपये रह जाती है। यानी हर महीने लगभग 473 रुपये की बचत होगी। पूरे 20 साल में यह बचत 1 लाख रुपये से ज्यादा तक पहुंच सकती है। इस तरह रेपो रेट घटने के बाद बैंकों की ब्याज दरों में कमी सीधे तौर पर होम लोन लेने वालों के लिए राहत लेकर आती है।















