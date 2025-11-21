SBI से 60 लाख रुपये का होम लोन लेने पर कितनी बनेगी EMI, क्या होनी चाहिए आपकी सैलरी?

Home Loan Calculator: जब आप किसी बैंक या एनबीएफसी से कोई लोन लेते हैं, तो सबसे पहले ग्राहक का क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। क्रेडिट स्कोर बताता है कि ग्राहक की लोन चुकाने को लेकर क्या क्रेडिबिलिटी है। होम लोन के मामले में क्रेडिट स्कोर और महत्वपूर्ण हो जाता है। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा, उतनी कम ब्याज दर आपको ऑफर हो सकती है। साथ ही आपको बड़ी रकम का लोन भी मिल जाएगा। अलग-अलग बैंक होम लोन पर अलग-ब्याज दर ऑफर करते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस की तुलना कर लें।