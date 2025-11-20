सिर्फ Aadhaar Card से सरकार दे रही 90,000 रुपये का लोन, नहीं चाहिए कोई गारंटर

PM Svanidhi Yojana: अगर सैलरी बहुत ज्यादा न हो, तो 9 से 5 की नौकरी कौन ही करना चाहता है। अधिकतर लोगों की इच्छा होती है कि उनका अपना एक बिजनेस हो, जिससे वे असली वेल्थ क्रिएशन कर सकें। लेकिन खुद का बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता। इसे शुरू करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर आप भी अपना बिजनेस सिर्फ इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे, क्योंकि पैसा नहीं है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद का बिजनेस शुरू करने वालों को 90,000 रुपये का लोन दे रही है। खास बात यह है कि यह लोन गांरटी फ्री है और सिर्फ आधार कार्ड से मिल जाता है।