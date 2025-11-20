सिर्फ Aadhaar Card से सरकार दे रही 90,000 रुपये का लोन, नहीं चाहिए कोई गारंटर

पीएम स्वनिधि योजना में 90,000 रुपये तक का लोन मिलता है। (PC: Pexels)
PM Svanidhi Yojana: अगर सैलरी बहुत ज्यादा न हो, तो 9 से 5 की नौकरी कौन ही करना चाहता है। अधिकतर लोगों की इच्छा होती है कि उनका अपना एक बिजनेस हो, जिससे वे असली वेल्थ क्रिएशन कर सकें। लेकिन खुद का बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता। इसे शुरू करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर आप भी अपना बिजनेस सिर्फ इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे, क्योंकि पैसा नहीं है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद का बिजनेस शुरू करने वालों को 90,000 रुपये का लोन दे रही है। खास बात यह है कि यह लोन गांरटी फ्री है और सिर्फ आधार कार्ड से मिल जाता है।
हम पीएम स्वनिधि योजना की बात कर रहे हैं। कोविड के समय केंद्र सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत की थी। पहले इस स्कीम में 80 हजार रुपये तका का लोन दिया जाता था। इस साल लोन की लिमिट को बढ़ाकर 90 हजार रुपये कर दिया गया है। सरकार 31 मार्च 2030 तक इस स्कीम को चलाएगी।
पीएम स्वनिधि योजना में सरकार बिना किसी गारंटी के लोन देती है। इस योजना में सरकार तीन चरणों में पैसा देती है। सरकार आपके आवेदन के अप्रूवल के बाद सबसे पहले आपको बिना गारंटी के 15000 रुपये देगी। इस रकम को तय समय के अंदर आपको वापस करना होगा। समय पर पैसा चुका देने पर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सरकार आपको दूसरी किस्त के रूप में 25,000 रुपये देगी। जब आप इस रकम को भी चुका देंगे, तो आपको तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपये दिये जाएंगे। आप इस रकम को ईएमआई के जरिए भी चुका सकते हैं।
पीएम स्वनिधि योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ लेने के लिए आपको लंबी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से नहीं गुजरना होता। आप सिर्फ आधार कार्ड से यह लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है।
स्टेप 1. किसी सरकारी बैंक में जाएं और पीएम स्वनिधि योजना का फॉर्म लें।
स्टेप 2. पीएम स्वनिधि योजना के फॉर्म को अच्छे से भरें।
स्टेप 3. इस फॉर्म के साथ आधार कार्ड की कॉपी अटैच करें और बैंक में जमा करा दें।
स्टेप 4. बैंक आपकी जानकारी चेक करके लोन की अप्रूवल देगा।
स्टेप 5. आवेदन मंजूर होने पर आपको पहली किस्त मिल जाएगी।
30 जुलाई 2025 तक 68 लाख से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले चुके थे। इस समय तक 13,797 करोड़ रुपये के 96 लाख से ज्यादा लोन बांटे जा चुके थे।
