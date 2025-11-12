SIP: 20 साल तक मिलेगी 80,000 रुपये मंथली इनकम, सिर्फ 5500 रुपये महीने की करानी होगी एसआईपी, समझिए कैलकुलेशन

म्यूचुअल फंड एसआईपी का रिटर्न मार्केट कंडीशंस और फंड के प्रकार पर निर्भर करता है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट डॉ रवि सिंह ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि आमतौर पर एसआईपी का रिटर्न 6 से 18 फीसदी के बीच होता है। उन्होंने कहा, 'लार्ज कैप इक्विटी फंड्स आमतौर पर 12 से 18 फीसदी और मिडकैप फंड्स 14 से 17 फीसदी रिटर्न दे देते हैं। डेट फंड कम रिस्की होते हैं, उनमें आमतौर पर 6 से 9 फीसदी के बीच रिटर्न मिलता है। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड एसआईपी से औसत 12 फीसदी सालाना रिटर्न मिल जाता है।' वहीं, एसडबल्यूपी में 6 से 15 फीसदी के बीच रिटर्न मिल जाता है।