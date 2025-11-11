SBI से 15 लाख रुपये का Personal Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, EMI भी जानिए

एसबीआई पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.05% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। (PC: Gemini)
SBI Personal Loan Interest Rate: पर्सनल लोन भविष्य की इनकम को आज यूज करने का एक तरीका है, लेकिन इसमें आपको भारी-भरकम ब्याज भी चुकाना पड़ता है। आजकल यह काफी देखने को मिल रहा है कि लोग क्रेडिट कार्ड के बकाए को चुकाने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं। बढ़ता लाइफस्टाइल खर्च लोगों को क्रेडिट कार्ड के कर्ज जाल में फंसा रहा है। जब क्रेडिट कार्ड का बकाया काफी ज्यादा हो जाता है, तो लोग इसे चुकाने के लिए पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं। लेकिन यह सही प्रैक्टिस नहीं है। इस तरह आप धीरे-धीरे बुरी तरह कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। सबसे सही तरीका यह है कि जितनी आपकी इनकम हो, उससे कम खर्चा करें।
भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। यह पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक की पर्सनल लोन पर ब्याज दर 15.05 फीसदी तक जाती है। ग्राहक का जितना बढ़िया क्रेडिट स्कोर होगा, उसे उतनी ही कम ब्याज दर मिलने की संभावना रहती है। हालांकि, बैंक 30 नवंबर 2025 तक सरकारी कर्मचारियों को 10.75 फीसदी की स्पेशल ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, डिफेंस, पैरामिलिट्री और इंडियन कोस्ट गार्ड के लोगों को 31 दिसंबर 2025 तक 10.50 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है।
अगर आप एसबीआई से 10.05 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 31,907 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल 4,14,449 रुपये ब्याज चुकाएंगे। अगर यह लोन 10.75 फीसदी ब्याज दर पर लिया जाता है, तो मंथली ईएमआई 32,427 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 4,45,616 रुपये चुकाएंगे। अगर यह लोन 11.70 फीसदी ब्याज दर पर लिया जाता है, तो मंथली ईएमआई 33,140 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 4,88,383 रुपये चुकाएंगे।
|लोन राशि (₹)
|लोन अवधि
|ब्याज दर (%)
|मासिक ईएमआई (₹)
|कुल ब्याज (₹)
|कुल भुगतान (₹)
|15,00,000
|5 वर्ष
|10.05%
|31,907
|4,14,449
|19,14,449
|15,00,000
|5 वर्ष
|10.75%
|32,427
|4,45,616
|19,45,616
|15,00,000
|5 वर्ष
|11.70%
|33,140
|4,88,383
|19,88,383
बैंक आपको कितनी अधिक रकम का पर्सनल लोन दे सकते हैं, यह आपकी मंथली इनकम, जॉब, क्रेडिट स्कोर, और पहले से चल रहे लोन्स की रकम पर निर्भर करता है। अगर आप पर पहले से कोई लोन नहीं है, तो आमतौर पर बैंक ग्राहक की मंथली सैलरी के 50 फीसदी तक रकम के बराबर ईएमआई वाला लोन दे सकते हैं।
|लोन राशि (₹)
|लोन अवधि
|ब्याज दर (%)
|मासिक ईएमआई (₹)
|न्यूनतम आवश्यक सैलरी (₹)
|15,00,000
|5 वर्ष
|10.05%
|31,907
|63,814
|15,00,000
|5 वर्ष
|10.75%
|32,427
|64,854
|15,00,000
|5 वर्ष
|11.70%
|33,140
|66,280
अगर आप एसबीआई से 10.05 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम सैलरी 63,814 रुपये होनी चाहिए। यह लोन आप 10.75 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम सैलरी 64,854 रुपये होनी चाहिए। वहीं, 11.70 फीसदी ब्याज दर पर लोन लेते हैं, तो न्यूनतम सैलरी 66,280 रुपये होनी चाहिए।
