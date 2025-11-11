Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

SBI से 15 लाख रुपये का Personal Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, EMI भी जानिए

SBI Personal Loan Interest Rate: देश में बड़ी संख्या में लोग क्रेडिट कार्ड्स के बकाया कर्ज को भरने के लिए पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं। यह कुछ समय के लिए तो राहत दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको और गहरे कर्ज के जाल में फंसा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 11, 2025

SBI Personal Loan Calculator

एसबीआई पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.05% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। (PC: Gemini)

SBI Personal Loan Interest Rate: पर्सनल लोन भविष्य की इनकम को आज यूज करने का एक तरीका है, लेकिन इसमें आपको भारी-भरकम ब्याज भी चुकाना पड़ता है। आजकल यह काफी देखने को मिल रहा है कि लोग क्रेडिट कार्ड के बकाए को चुकाने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं। बढ़ता लाइफस्टाइल खर्च लोगों को क्रेडिट कार्ड के कर्ज जाल में फंसा रहा है। जब क्रेडिट कार्ड का बकाया काफी ज्यादा हो जाता है, तो लोग इसे चुकाने के लिए पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं। लेकिन यह सही प्रैक्टिस नहीं है। इस तरह आप धीरे-धीरे बुरी तरह कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। सबसे सही तरीका यह है कि जितनी आपकी इनकम हो, उससे कम खर्चा करें।

एसबीआई पर्सनल लोन पर ब्याज दर

भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। यह पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक की पर्सनल लोन पर ब्याज दर 15.05 फीसदी तक जाती है। ग्राहक का जितना बढ़िया क्रेडिट स्कोर होगा, उसे उतनी ही कम ब्याज दर मिलने की संभावना रहती है। हालांकि, बैंक 30 नवंबर 2025 तक सरकारी कर्मचारियों को 10.75 फीसदी की स्पेशल ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, डिफेंस, पैरामिलिट्री और इंडियन कोस्ट गार्ड के लोगों को 31 दिसंबर 2025 तक 10.50 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है।

15 लाख रुपये के पर्सनल लोन पर कितनी बनेगी EMI

अगर आप एसबीआई से 10.05 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 31,907 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल 4,14,449 रुपये ब्याज चुकाएंगे। अगर यह लोन 10.75 फीसदी ब्याज दर पर लिया जाता है, तो मंथली ईएमआई 32,427 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 4,45,616 रुपये चुकाएंगे। अगर यह लोन 11.70 फीसदी ब्याज दर पर लिया जाता है, तो मंथली ईएमआई 33,140 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 4,88,383 रुपये चुकाएंगे।

लोन राशि (₹)लोन अवधिब्याज दर (%)मासिक ईएमआई (₹)कुल ब्याज (₹)कुल भुगतान (₹)
15,00,0005 वर्ष10.05%31,9074,14,44919,14,449
15,00,0005 वर्ष10.75%32,4274,45,61619,45,616
15,00,0005 वर्ष11.70%33,1404,88,38319,88,383

कितना लोन दे देते हैं बैंक?

बैंक आपको कितनी अधिक रकम का पर्सनल लोन दे सकते हैं, यह आपकी मंथली इनकम, जॉब, क्रेडिट स्कोर, और पहले से चल रहे लोन्स की रकम पर निर्भर करता है। अगर आप पर पहले से कोई लोन नहीं है, तो आमतौर पर बैंक ग्राहक की मंथली सैलरी के 50 फीसदी तक रकम के बराबर ईएमआई वाला लोन दे सकते हैं।

लोन राशि (₹)लोन अवधिब्याज दर (%)मासिक ईएमआई (₹)न्यूनतम आवश्यक सैलरी (₹)
15,00,0005 वर्ष10.05%31,90763,814
15,00,0005 वर्ष10.75%32,42764,854
15,00,0005 वर्ष11.70%33,14066,280

कितनी होनी चाहिए न्यूनतम सैलरी

अगर आप एसबीआई से 10.05 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम सैलरी 63,814 रुपये होनी चाहिए। यह लोन आप 10.75 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम सैलरी 64,854 रुपये होनी चाहिए। वहीं, 11.70 फीसदी ब्याज दर पर लोन लेते हैं, तो न्यूनतम सैलरी 66,280 रुपये होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Inflation Calculator: आज के 5 लाख रुपये की 20 साल बाद क्या रह जाएगी कीमत, यह कैलकुलेशन देख रह जाएंगे हैरान
कारोबार
Inflation Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Nov 2025 01:38 pm

Hindi News / Business / SBI से 15 लाख रुपये का Personal Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, EMI भी जानिए

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा, संदिग्ध कार को लेकर सामने आई नई जानकारी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Real Estate News: प्रॉपर्टी खरीदी और नहीं भरा TDS? आप पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई, जान लें नियम

TDS in Property Buying
कारोबार

Digital Gold से जरा बचके! SEBI ने दी है चेतावनी, डूब सकता है आपका पैसा

Digital Gold Sebi Warning
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों मे फिर से भारी तेजी, चांदी में भी जबरदस्त उछाल, जानिए कितना महंगा हुआ जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today
कारोबार

Savings Account में बड़ी रकम कैश में जमा की है? आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, जान लें नियम

Savings Account Rules
कारोबार

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बंपर तेजी, जानिए मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.