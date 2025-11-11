SBI से 15 लाख रुपये का Personal Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, EMI भी जानिए

SBI Personal Loan Interest Rate: पर्सनल लोन भविष्य की इनकम को आज यूज करने का एक तरीका है, लेकिन इसमें आपको भारी-भरकम ब्याज भी चुकाना पड़ता है। आजकल यह काफी देखने को मिल रहा है कि लोग क्रेडिट कार्ड के बकाए को चुकाने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं। बढ़ता लाइफस्टाइल खर्च लोगों को क्रेडिट कार्ड के कर्ज जाल में फंसा रहा है। जब क्रेडिट कार्ड का बकाया काफी ज्यादा हो जाता है, तो लोग इसे चुकाने के लिए पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं। लेकिन यह सही प्रैक्टिस नहीं है। इस तरह आप धीरे-धीरे बुरी तरह कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। सबसे सही तरीका यह है कि जितनी आपकी इनकम हो, उससे कम खर्चा करें।