Gold Silver Rate: चीन की चाल या अमेरिका का कर्ज… सोने-चांदी में क्यों आ रही है धुआंधार तेजी?

अमरीका के भारी घाटे और कर्ज ने अमरीका के लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड को हाई कर दिया है। इससे लंबी अवधि के बॉन्ड अब सुरक्षा नहीं रहे। इस दौरान 10 साल वाले बॉन्ड की यील्ड भी ऊपर गई और सोना भी महंगा हुआ। अमरीकी ट्रेजरी जो कभी दुनिया का क्रैश हेलमेट थी, 2025 में टूट गई। अर्थशास्त्र कहता है कि अगर रियल बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो सोना गिरेगा, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता। लेकिन 2025 में यह किताब फेल हो गई। सोना अभी 4500 डॉलर प्रति औंस के ऊपर है, जबकि 10 साल के यूएस बॉन्ड पर यील्ड 4% से ऊपर है। यानी निवेशक अब अमरीकी ट्रेजरी को जोखिमभरा मान रहे हैं और गोल्ड ज्यादा सुरक्षित है।