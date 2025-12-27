Salman Khan Net Worth: सलमान खान के पास है 2900 करोड़ की दौलत, बिग बॉस और फिल्मों से लेकर ब्रांड्स-प्रॉपर्टी तक, जानिए कहां से कितनी होती है कमाई

मुंबई के बांद्रा में सलमान खान का 3 मंजिला घर है। इसका नाम गैलेक्सी अपार्टमेंट है। इस घर की कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक है। इस घर से समुद्र का नजारा भी दिखाई देता है। इसके अलावा पनवेल में सलमान खान का एक फार्म हाउस है। इसका नाम अर्पिता फार्म्स है, जो 150 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें हेलीपैड, शूटिंग रेंज, प्राइवेट पूल और पशु अभ्यारण्य भी है। यह सलमान के पोर्टफोलियो के सबसे कीमती एसेट्स में से एक है। इसके अलावा, सलमान के पास गोराई में 5 बीएचके बीच हाउस भी है। यहां प्राइवेट जिम, थिएटर और बाइक एरिना भी है।