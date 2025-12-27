27 दिसंबर 2025,

शनिवार

कारोबार

Salman Khan Net Worth: सलमान खान के पास है 2900 करोड़ की दौलत, बिग बॉस और फिल्मों से लेकर ब्रांड्स-प्रॉपर्टी तक, जानिए कहां से कितनी होती है कमाई

Salman Khan Net Worth: सलमान खान थम्स अप, इमामी और यात्रा जैसे ब्रांड्स से जुड़े हुए हैं। इससे उन्हें सालाना 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई होती है। उनके पास 500 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी भी है।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 27, 2025

Salman Khan Net Worth

सलमान खान बिग बॉस से अच्छा पैसा कमाते हैं। (PC: AI)

Salman Khan Birthday: बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक सलमान खान आज 60 साल के हो गए हैं। आज सलमान खान का 60वां जन्मदिन है। सलमान खान ने बॉलीवुड के बड़े सितारों के बीच अपना जन्मदिन मनाया है। उनके फार्म हाउस के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सलमान खान का एक्टिंग में ही नहीं, बल्कि बिजनेस में भी बड़ा नाम है। उनके ब्रांड बीइंग ह्यूमन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आइए सलमान खान के बिजनेस, उनकी कमाई और नेटवर्थ के बारे में जानते हैं।

सलमान खान के पास कितनी है दौलत?

सलमान खान बॉलीवुड के सबसे अमीर सितारों में से एक हैं। सलमान खान की कुल नेटवर्थ 2900 करोड़ रुपये बताई जाती है। पिछले कुछ वर्षों से भले ही उनकी ज्यादा फिल्में नहीं आती हों, लेकिन वे रियलिटी शो 'बिग बॉस' से अच्छा पैसा कमाते हैं। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान खान को बिग बॉस के लिए प्रति सीजन 250 करोड़ रुपये फीस मिलती है। सलमान के नाम किसी रियलिटी शो को सबसे लंबे समय तक होस्ट करने का रिकॉर्ड भी है। इसके अलावा सलमान फिल्मों में 100 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस लेते हैं।

सलमान खान के बिजनेस

सलमान खान का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है। इसका नाम SKF है। सलमान खान का एक लाइफस्टाइल ब्रांड भी है। इसका नाम बीइंग ह्यूमन है। इसकी वैल्यूएशन 235 करोड़ रुपये है। सलमान कई बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें थम्स अप, इमामी और यात्रा जैसे ब्रांड्स भी शामिल हैं। इन ब्रांड्स से उन्हें सालाना 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई होती है।

सलमान खान का 500 करोड़ का रियल एस्टेट साम्राज्य

मुंबई के बांद्रा में सलमान खान का 3 मंजिला घर है। इसका नाम गैलेक्सी अपार्टमेंट है। इस घर की कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक है। इस घर से समुद्र का नजारा भी दिखाई देता है। इसके अलावा पनवेल में सलमान खान का एक फार्म हाउस है। इसका नाम अर्पिता फार्म्स है, जो 150 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें हेलीपैड, शूटिंग रेंज, प्राइवेट पूल और पशु अभ्यारण्य भी है। यह सलमान के पोर्टफोलियो के सबसे कीमती एसेट्स में से एक है। इसके अलावा, सलमान के पास गोराई में 5 बीएचके बीच हाउस भी है। यहां प्राइवेट जिम, थिएटर और बाइक एरिना भी है।

कार और घड़ियां

सलमान खान की कारों का कलेक्शन करीब 50 करोड़ रुपये का माना जाता है। उनके गैरेज में 2 करोड़ रुपये की रेंज रोवर के साथ-साथ ऑडी A8, ऑडी R8, लेक्सस LX470 और मर्सिडीज एस-क्लास जैसी गाड़ियां शामिल हैं। घड़ियों के शौकीन सलमान के पास 'पाटेक फिलिप नॉटिलस' भी है, जिसकी कीमत उनकी कुछ कारों की कुल कीमत से भी अधिक है।

कारोबार

