8th Pay Commission: इनको भी मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा, जानिए कब हो सकता है लागू

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लंबे समय से चर्चा जारी है। खासकर 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों में यह संशय था कि क्या उन्हें नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर पूर्व में रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी पेंशन रिवीजन का लाभ दिया जाएगा।